به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نعمت زاده در جلسه شوراي معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تاكيدات مقام معظم رهبري در راستاي پياده سازي اقتصاد مقاومتي از همه معاونان و مسئولان خواست تا دراين خصوص با جديت و برنامه زمانبندي شده به پيش روند.

وزير صنعت، معدن و تجارت، اتخاذ سياست اقتصاد مقاومتي را در شرايط كنوني حائز اهميت خواند و گفت: با مديريت كارآمد و مناسب مي توان در جهت هرچه نزديكتر شدن به اين رويكرد گام برداشت.

وي در ادامه توسعه صادرات غير نفتي را يكي از پايه‌هاي مهم اقتصاد مقاومتي دانست و گفت: توجه به اين مهم مي تواند ما را در رسيدن به اهداف پيش بيني شده ياري رساند.

به گفته نعمت زاده همچنين اين امر علاوه بر افزايش توان توليد داخل، كيفي سازي هر چه بيشتر توليدات را به همراه خواهد داشت.

وي همچنين تصريح كرد: حذف ساختار ها و فرايندهاي طولاني و زمان بر و تسهيل و ساده سازي رويكردها از مواردي است كه در مسير عملياتي كردن بايد مورد توجه قرار گيرد.

مهندس نعمت زاده ، مشاركت دادن هر چه بيشتر مردم و حضور پررنگ آنان و همچنين استفاده از ظرفيت تشكل هاي بخش خصوصي را در جريان اجرايي كردن اقتصاد مقاومتي مورد تاكيد قرار داد.

وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه با تاكيد دوباره اين مطلب كه اجراي سياستهاي ابلاغي در خصوص اقتصاد مقاومتي بايد جزء اصلي ترين اقدامات اجرايي ما باشد از تمامي معاونان اين وزارتخانه خواست تا با تلاش مضاعف به اين مهم بپردازند.

وي معاونت برنامه ريزي اين وزارتخانه را مامور كرد تا با همكاري ساير معاونتها نسبت به برگزاري جلسات مستمر و مداوم و برنامه زمانبندي شده در جهت اجراي هر چه سريع تر اين سياستها اقدام كنند.