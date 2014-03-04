به گزارش خبرنگار مهر، صفی اله خرم آبادی صبح سه شنبه در نشست هم اندیشی و فرهنگی شورای شهر نهاوند با مداحان در سالن جلسات شهرداری نهاوند گفت: پشت صحنه هر شهر سالم و توسعه یافته، قطعا شهروندانی سالم و پویا قرار دارند که مطالبه و انتظارات خود را با پیگیری و مشارکت در توسعه و مدیریت شهری دنبال می کنند.

خرم آبادی گفت: عمود و رکن مهم توسعه و پیشرفت هر شهری اعتقادات و نظام ارزشی و باروهای دینی مردم است و تا زمانی که این رویه در شهر حاکم باشد مسیر توسعه و رشد شهری باز و پویا خواهد بود.

وی افزود: مداحان نهاوند باید در جهت توسعه فرهنگی و همه جانبه شهر نهاوند مشارکت و همکاری داشته باشند که حلقه مفقوده عدم توسعه و پیشرفت مناسب شهر نهاوند در سالهای گذشته عدم مشارکت و حضور مردم در عرصه های مختلف بوده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر نهاوند عنوان کرد: مداحان باید به گونه ای رفتار و در جلسات مختلف برنامه ریزی کنند که منویات مقام معظم رهبری در مورد جلوگیری از اسراف و هزینه های اضافه جلوگیری شود.

صفی اله خرم ابادی بیان داشت: مداحان نهاوند بعنوان همکار و همیار شورای شهر نهاوند محسوب می شوند که می توانند در فرهنگ سازی و جلوگیری از ناهنجاری ها در جامعه نقش مهم و مفیدی داشته باشند.

خرم آبادی ادامه داد: ورودی و خروجی شهر نهاوند بعنوان دروازه ورود اسلام به ایران با توجه و کمک از معماری اسلامی باسازی و اصلاح خواهد شد.

وی افزود: شورای شهر نهاوند در نشست های مشترک با اقشار و گروه های مختلف مردمی همچون روحانیون، بسیجیان، اصناف مختلف، هئیت های مذهبی قصد دارد موانع و مشکلات موجود بر سر راه توسعه فرهنگی شهر نهاوند را شناسایی و نسبت به رفع آنها اقدام کند.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر نهاوند اظهار داشت: اهمیت موضوعات فرهنگی برکسی پوشیده نیست، بویژه در شهر نهاوند که مرکز فرهنگی و تاریخی است بایستی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

صفی اله خرم آبادی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی براینکه کارشهرداری ها تنها ساخت و ساز نیست، بیان داشت: نقش حوزه های فرهنگی به عنوان شناسنامه و هویت یک جامعه در این راستا بسیار موثر است.

خرم آبادی بیان داشت: اگر شهرداری نهاوند می خواهد در امور جاری، عمرانی و خدمت رسانی در حوزه هایی که به آنها تکلیف شده موفقیت کسب کنند بایستی توجه ویژه ای به امور فرهنگی داشته باشد.