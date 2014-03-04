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۱۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۲۷

قربانی:

28 دفتر پیشخوان دولت در مازندران خدمات دهی می کنند

28 دفتر پیشخوان دولت در مازندران خدمات دهی می کنند

ساری - خبرگزاری مهر: دبیر کارگروه پیشخوان دولت در مازندران از فعالیت و خدمات رسانی 28 دفتر پیشخوان دولت در استان خبر داد وگفت: از این تعداد 17 دفتر شهری و بقیه روستایی است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر قربانی پیش از سه شنبه در مراسم افتتاح دفتر پیشخوان هویت ملی در ساری اذعان داشت: دفاتر پیشخوان پل ارتباطی بین مردم و ادارات است و این دفاتر باید خدمات بهتر به مردم ارائه دهد که هدف اصلی دولت است.
 
فرج الله ملکی مدیرکل ثبت احوال مازندران نیز اعلام داشت: علاقه‌مندانی که قصد راه‌اندازی دفاتر پیشخوان دولتی را دارند با رعایت شرایط استاندارد می‌توانند به ادارات ثبت احوال شهرستان‌های محل سکونت خود مراجعه کنند و در ردیف ثبت‌نام‌کنندگان قرار بگیرند.

وی با بیان اینکه دفاتر پیشخوان دولتی حافظ اسناد هویتی مردم است، افزود: این دفتر پیشخوان ثبت احوال ساری در حال حاضر دارای درجه دو است و شش نوع خدمت در این دفتر انجام می‌شود.

مدیرکل ثبت احوال مازندران تصریح کرد: تعویض کارت شناسایی ملی، ارائه کارت هوشمند ملی، اخذ درخواست کارت شناسایی المثنی، صدور گواهی فوت،  تجرد و شماره ملی، أخذ درخواست تعویض شناسنامه مستعمل و اخذ درخواست شناسنامه المثنی در حال حاضر در این دفاتر انجام می‌شود.

مدیر کل ثبت احوال مازندران بیان داشت: مسئولان دفاتر پیشخوان ثبت احوال باید براساس تعرفه‌های تعیین شده به مردم خدمت‌رسانی کنند.

کد مطلب 2248991

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