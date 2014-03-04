28 دفتر پیشخوان دولت در مازندران خدمات دهی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر قربانی پیش از سه شنبه در مراسم افتتاح دفتر پیشخوان هویت ملی در ساری اذعان داشت: دفاتر پیشخوان پل ارتباطی بین مردم و ادارات است و این دفاتر باید خدمات بهتر به مردم ارائه دهد که هدف اصلی دولت است.



فرج الله ملکی مدیرکل ثبت احوال مازندران نیز اعلام داشت: علاقه‌مندانی که قصد راه‌اندازی دفاتر پیشخوان دولتی را دارند با رعایت شرایط استاندارد می‌توانند به ادارات ثبت احوال شهرستان‌های محل سکونت خود مراجعه کنند و در ردیف ثبت‌نام‌کنندگان قرار بگیرند.



وی با بیان اینکه دفاتر پیشخوان دولتی حافظ اسناد هویتی مردم است، افزود: این دفتر پیشخوان ثبت احوال ساری در حال حاضر دارای درجه دو است و شش نوع خدمت در این دفتر انجام می‌شود.



مدیرکل ثبت احوال مازندران تصریح کرد: تعویض کارت شناسایی ملی، ارائه کارت هوشمند ملی، اخذ درخواست کارت شناسایی المثنی، صدور گواهی فوت، تجرد و شماره ملی، أخذ درخواست تعویض شناسنامه مستعمل و اخذ درخواست شناسنامه المثنی در حال حاضر در این دفاتر انجام می‌شود.



مدیر کل ثبت احوال مازندران بیان داشت: مسئولان دفاتر پیشخوان ثبت احوال باید براساس تعرفه‌های تعیین شده به مردم خدمت‌رسانی کنند.