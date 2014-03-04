به گزارش خبرنگار مهر، وحید قبادی دانا روز سه شنبه در نشست خبری با اشاره به اجرای چهاردهمین طرح ایمنی و سلامت مسافران نوروزی اظهار داشت: این طرح سال جاری با شعار "بی گدار به جاده نزنید، ظریف برانیم"، از 27 اسفند 92 تا 15 فروردین 93 با حضور 20 هزار نفر از اعضای سازمان جوانان در یک هزار پست در 31 استان اجرا می شود.

وی ادامه داد: وظیفه اصلی ما نجات جان انسانها است و این در حالی است که سال گذشته 1227 نفر در نوروز جانشان را از دست دادند. در حالی که 31 درصد این افراد جوانانی بودند که بیشتر آنها برای اولین بار با خودروی شان سفر می کردند.

ایجاد سایت اینترنتی طرح نوروزی

به گفته رئیس سازمان جوانان هلال احمر سایت طرح ایمنی و سلامت مسافران نوروزی به نشانی www.safaresalem.ir با هدف صرفه جویی در هزینه، تبادل اطلاعات و ارایه توصیه های امدادی و کمک های اولیه و پیام های ایمنی، ترافیکی و معرفی نقاط حادثه خیز راه اندازی شده است.

برگزاری نخستین جشنواره ملی عکس و فیلم

قبادی دانا با اشاره به برگزاری جشنواره ملی عکس و فیلم افزود: افراد 5 تا 29 سال می توانند در این جشنواره که در بخشهایی از جمله خدمات بشردوستانه، زیست محیطی، ایمنی سفر، همیاری، نوعدوستی و کمک برگزار می شود شرکت کند. پس از اجرای طرح به 80 نفر از برگزیدگان هر کدام 500 هزار تومان تعلق می گیرد.

وی با اعلام اینکه توزیع بسته های آموزشی با هدف ارایه هشدارهای امدادی بشردوستانه و ترافیکی انجام می شود تصریح کرد: در کنار پست های نوروزی با هدف ایجاد انگیزه در بین کودکان، فضای دوستدار کودک ایجاد خواهد شد.

به گفته رئیس سازمان جوانان هلال احمر، در طرح امسال ایستگاه سلامت ایجاد شده است و فشار خون و قند خون در این پایگاهها به صورت رایگان گرفته می شود.

اعلام نقاط حادثه خیز جاده ها

قبادی دانا با بیان اینکه نقاط حادثه خیز جاده ها در طرح امسال به رانندگان معرفی می شود گفت: وجود نقاط حادثه خیر در جاده ها و عدم آشنایی رانندگان به جاده ها عامل بسیاری از تصادفات در ایام نوروز است. در همین راستا اعضای سازمان جوانان در استانها نقاط حادثه خیر را به رانندگان معرفی می کنند.

برپایی خیمه های نماز

وی ادامه داد: در طرح امسال همچون سالنهای گذشته در کنار پست های نوروزی خیمه های نماز نیز برپا می شود. این در حالی است که امسال برای نخستین بار چادر اقلیمی مورد استفاده قرار می گیرد.

اجرای طرح سحاب توسط تیمهای دوچرخه سوار

رئیس سازمان جوانان هلال احمر با اعلام اینکه سامانه حرکتهای امدادی و بشردوستانه (سحاب) امسال نیز اجرا می شود، تاکید کرد: اکیپ های سحاب در قالب تیمهای دو نفره به صورت پیاده یا دوچرخه سوار با رویکرد پیشگیری و ایمن سازی، توزیع اقلام امدادی و خدمات امدادی فعالیت شان را ادامه داد: و در مناطق تجمع مسافران، اماکن و مناطق آسیب پذیر و مجموعه های فرهنگی و فراغتی اقدام به گشتزنی می کند.

اعتباری یک میلیارد برای اجرای طرح نوروزی

قبادی دانا با بیان اینکه یک میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است افزود: 12 هزار زن به همراه 8 هزار مرد در این طرح شرکت می کنند. ضمن اینکه شاهد افزایش 25 درصدی اعتبار برای نیروهای حاضر در این طرح هستیم.

فعالیت پیشاهنگ های هلال احمر متوقف شد

وی در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر اینکه چرا فعالیت پیشاهنگ های هلال احمر متوقف شد گفت: قبل از انقلاب در مدارس دو تشکیل شیر و خورشید و پیشاهنگی فعال بودند که پس از انقلاب کانون شیر خورشید به هلال احمر تغییر نام داد و طبق مصوبه مجلس کانون های پیشاهنگی منحل شد تا این در چند سال اخیر فعالیت پیشاهنگ ها در سازمان جوانان در حالی که هیچ مستند قانونی نداشته و در چارت سازمانی نبود بار دیگر آغاز شد. با توجه به مصوبه مجلس مبنی بر منحل شدن آن و وجود مشکلات قانونی و فعالیت یک نهضت در درون نهضت دیگر فعالیت پیشاهنگ ها متوقف شد ضمن اینکه شائبه ای پدید آمد که نکند این تشکل به برخی نهادهای انقلابی لطمه وارد کند و نگرانی هایی در این رابطه وجود داشت.

قبادی دانا افزود: اصل بی طرفی اقتضا می کند که فعالیت های هلال احمر غیرسیاسی باشد و هیچ دخالتی در سیاست انجام نشود. در گذشته فعالیت های انجام شده بود که به اعتبار هلال احمر ضربه وارد شده بود. هم اکنون فعالیت پیشاهنگ در قالب همان کانون های مجود در قالب کانون های روستایی و طلاب و سایر کانون ها ادامه دارد.

بوجه اختصاصی بازسازی سینما نداشتیم

رئیس سازمان جوانان هلال احمر در پاسخ به سوال دیگر مهر در خصوص بازسازی 14 سینما توسط سازمان جوانان هلال احمر گفت: ما هیچ بودجه اختصاصی برای بازسازی سینما نداشتیم و با هماهنگی وزارت ارشاد این اقدامات انجام می شد. هم اکنون یک سینما در انزلی توسط سازمان جوانان آماده بهره برداری شده است.

‎فعالیت 100 کانون در زندان و کانون اصلاح و تربیت

وی با اعلام اینکه در حال حاضر 100 کانون بشردوستانه در زندانها کانون اصلاح و تربیت و بند نسوان فعال است تصریح کرد: یکی از طرحهای سازمان جوانان فعالیت کانونهای بشردوستانه در زندان زنان و جوانان است. وظیفه این کانونها این است که جوانان معارض با قانون را آموزش دهند و بار دیگر به جامعه برگرداند تا آنها نیروی فعال شوند.

قبادی دانا در پایان با اعلام اینکه 8 اردوگاه جوانان در کشور در حال ساخت است، تاکید کرد: اردوگاه کشوری در بندرانزلی افتتاح شده و اردوگاه جنوب کشور نیز در مراحل پایانی قرار دارد این در حالی است که اردوگاه ایران در شهر دوشنبه تاجیکستان فعال بوده و بزودی اردوگاه دیگری در شهر نجف اشرف افتتاح می شود.