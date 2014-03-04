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۱۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۵۱

حاتمیان مطرح کرد:

تقویت فرق انحرافی و خرافه گرایی مهمترین برنامه دشمن برای ضربه به اسلام است

تقویت فرق انحرافی و خرافه گرایی مهمترین برنامه دشمن برای ضربه به اسلام است

یاسوج – خبرگزاری مهر: مدیرکل فرق و مذاهب سازمان تبلیغات اسلامی کشور گفت: تقویت فرق و نحله های انحرافی و خرافه گرایی برای ایجاد انشقاق در بین مسلمانان از مهمترین برنامه های دشمنان اسلام است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد حاتمیان صبح سه شنبه در جمع برخی از مبلغین کهگیلویه و بویراحمد افزود: یکی از حربه های دشمن در تضعیف ارزشها و مأیوس کردن مردم از مذهب، جنگ با مذهب بوسیله مذهب است.

وی بیان کرد: دشمن در این راستا با ایجاد فرق و نحله های انحرافی و گسترش خرافات و باورهای غلط، توطئه خطرناک دیگری را پی ریزی کرده است.

حاتمیان تاکید کرد: اگر هوشیار نباشیم و به موقع با این نقشه و توطئه دشمن مقابله نکنیم، دچار خسارات جبران ناپذیری خواهیم شد.

وی سلفی گری و تکفیر مسلمانان توسط عده ای نادان و مغرض را از شگردها وتوطئه های خطرناک دشمنان عنوان کرد و گفت: در اسلام برادر کشی و تکفیر دیگران هرگز وجود ندارد و در هیچ آموزه دینی نیامده که به بهانه های واهی و غیرعقلی دیگران را بکشیم و تنها خود را بر حق بدانیم.

فعالیت سلفیها و تکفیریها در راستای منافع اسرائیل است

حاتمیان با اشاره به فعالیت سلفی ها و تکفیری ها در منطقه خاورمیانه تصریح کرد: هم اکنون در منطقه می بینیم که هر روز تعدادی از مسلمانان بدون هیچ دلیلی کشته می شوند و چهره بسیار زشتی از مذهب در دنیا به نمایش گذاشته می شود.

مدیرکل فرق و مذاهب سازمان تبلیغات اسلامی بیان داشت: این کار زشت جز به سود دشمنان بخصوص اسرائیل نیست زیرا آنها منافع خود را در دو دستگی مسلمانان و گسترش تفرقه می بینند.

وی با بیان اینکه اختلاف و تفرقه موجب ایجاد شکافی عمیق میان امت اسلام می شود، گفت: باید با آگاهسازی مسلمانان از ماهیت این گروهها و این حربه دشمن، با این توطئه و نقشه شوم دشمن مقابله شود.

 

 

کد مطلب 2249000

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