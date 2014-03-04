تقویت فرق انحرافی و خرافه گرایی مهمترین برنامه دشمن برای ضربه به اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد حاتمیان صبح سه شنبه در جمع برخی از مبلغین کهگیلویه و بویراحمد افزود: یکی از حربه های دشمن در تضعیف ارزشها و مأیوس کردن مردم از مذهب، جنگ با مذهب بوسیله مذهب است.

وی بیان کرد: دشمن در این راستا با ایجاد فرق و نحله های انحرافی و گسترش خرافات و باورهای غلط، توطئه خطرناک دیگری را پی ریزی کرده است.

حاتمیان تاکید کرد: اگر هوشیار نباشیم و به موقع با این نقشه و توطئه دشمن مقابله نکنیم، دچار خسارات جبران ناپذیری خواهیم شد.

وی سلفی گری و تکفیر مسلمانان توسط عده ای نادان و مغرض را از شگردها وتوطئه های خطرناک دشمنان عنوان کرد و گفت: در اسلام برادر کشی و تکفیر دیگران هرگز وجود ندارد و در هیچ آموزه دینی نیامده که به بهانه های واهی و غیرعقلی دیگران را بکشیم و تنها خود را بر حق بدانیم.

فعالیت سلفیها و تکفیریها در راستای منافع اسرائیل است

حاتمیان با اشاره به فعالیت سلفی ها و تکفیری ها در منطقه خاورمیانه تصریح کرد: هم اکنون در منطقه می بینیم که هر روز تعدادی از مسلمانان بدون هیچ دلیلی کشته می شوند و چهره بسیار زشتی از مذهب در دنیا به نمایش گذاشته می شود.

مدیرکل فرق و مذاهب سازمان تبلیغات اسلامی بیان داشت: این کار زشت جز به سود دشمنان بخصوص اسرائیل نیست زیرا آنها منافع خود را در دو دستگی مسلمانان و گسترش تفرقه می بینند.

وی با بیان اینکه اختلاف و تفرقه موجب ایجاد شکافی عمیق میان امت اسلام می شود، گفت: باید با آگاهسازی مسلمانان از ماهیت این گروهها و این حربه دشمن، با این توطئه و نقشه شوم دشمن مقابله شود.