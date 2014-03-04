عدم دخالت دولت در فرهنگ تفکر خطرناکی است/ انتقاد از عدم واریز درآمدهای دولت به خزانه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی صبح امروز در نشستی خبری با اشاره به درگذشت 3تن از نیروهای با سابقه و قدیمی مؤتلفه اسلامی گفت: مرحوم عسگراولادی از شخصیت های تراز اول مؤتلفه بودند که جا دارد در این جلسه از ایشان یاد کنیم.

وی افزود: بعد از ارتحال مرحوم عسگر اولادی ارتحال مرحوم پرورش را داشتیم که سالها قائم مقام دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی بوده است و اخیراً هم شاهد از دست رفتن مرحوم حاجی حیدری بودیم که در وصف خصوصیت ایشان همین بس که13سال زندانی رژیم گذشته بوده است.

وی با تأکید براینکه حزب مؤتلفه متکی به سیستم است گفت: مرحوم عسگراولادی از زمانی که دبیر کل مؤلفه شدند سیاست متکی بودن به سیستم به جای فرد را کلید زدند و بارها تأکید داشند که حزب نباید متکی به فرد باشد بنابراین مؤتلفه در مدیریت خود به هیچ فردی وابسته نیست.

وی همچنین با اشاره به مشکلات بودجه نویسی کشور گفت: اگه در سیستم بودجه نویسی و برنامه های پنج ساله تحولی ایجاد شود مشکلات اقتصادی ما کمتر خواهد بود.

وی با اشاره به تبعات سوءاقتصادی کسری بودجه گفت: برای جلوگیری از کسری بودجه بهترین راه اجرای ماده 53قانون اساسی است که طبق آن تمام درآمدهای دولت ابتدا به خزانه و بعد با تخصیصی که داده می شود به مرحله هزینه برسد البته توجهاتی به این طرح شده اما هنوز عملیاتی نشده است.

وی افزود: عدم واریز درآمدهای دولت به خزانه بخصوص از طریق شرکتهای دولتی دست بازی را دور از چشم مجلس برای دولتی ها باز می کند البته این را هم قبول داریم دولت برای رفع مشکلات اقتصادی باید دستش باز باشد.

وی همچنین با تأکید بر اینکه باید برخی شرکتهای دولتی از جمله شرکت نفت دارای اساسنامه باشند گفت: اخیراً یک کاری در مرکز پژوهش های مجلس در این رابطه صورت گرفته و یک اساسنامه دائم الاساسی در حال تدوین است که بسیار مفید خواهد بود.

وی همچنین ارائه به موقع گزارش تفریق بودجه توسط دیوان محاسبات را یکی دیگر از راه های رفع مشکلات بودجه نویسی نام برد و گفت: اگر دیوان محاسبات به موقع گزارشات تفریق بودجه را ارائه کند این گزارش می تواند در مراحل تدوین بودجه سال آینده مورد استفاده قرار گیرد.

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به مشکلات فرهنگی کشور ادامه داد: درمورد مسایل فرهنگی معتقدیم تکیه اصلی مردم و دولت در تنظیم و اجرای برنامه های فرهنگی و شکل دادن این برنامه ها باید بر اساس اصول اسلامی و قرآنی باشد و دولت نمی تواند در امور فرهنگی بی طرف باشد.

وی با باین اینکه دولت تصور اشتباهی از وظیفه اش در امور فرهنگی دارد گفت: یک زمانی وزیر ارشاد دوره اصلاحات نیز می گفت وزارت فرهنگ کافی است و باید واژه اسلامی از آن برداشته شود بنابراین این عقیده که دولت باید در امور فرهنگی بی تفاوت باشد یک تفکر خطرناک است.

وی ادامه داد:عدم دخالت دولت در امور فرهنگی بخاطر اینکه غرب تصور کند دولت ما یک دولت ایدئولوژیک نباشد بسیار تفکر خطرناکی است چراکه دولتهای کشورهای غربی نیز ایدئو لوژیک هستند و بر اساس ایدئولوژی لیبرال دموکراسی اداره می شوند ایدئولوژی ما نیز اسلامی است بنابراین اینکه کشورهای غربی می گویند که دولت و حکومت نباید ایدئولوژیک باشند یک دروغ بزرگ است.

وی همچنین در ارتباط به این اظهار نظر که هنر و هنرمند ارزشی و غیر ارزشی نداریم گفت: ما نمی توانیم هنرمندی همچون شهید آوینی را در کنار هنرمندان هالیوود قرار دهیم بنابراین تقسیم کردن هنر به ارزشی و غیر ارزشی یکی از داعیه های ماست.

وی همچنین در ادامه اظهار داشت: از اول انقلاب شاهد توطئه های فراوانی بودیم، اما در 18 تیر سال 78 این توطئه ها شکل خیابانی پیدا کرد، البته اوایل انقلاب هم این شکل خیابانی را هم دیده بودیم، اما در آن زمان این توطئه ها سازمان یافته نبود و مردم هم به صورت خودجوش به کف خیابان ها آمدند و از هیچ اقدامی برای خنثی کردن این توطئه ها ابا نداشتند.

امیدواریم روحانی بر مواضع 23 تیر خود باقی بماند

حبیبی با بیان اینکه سخنران 23 تیر سال 78 روحانی بود، گفت: امیدواریم همچنان آقای روحانی بر مواضع 23 تیر خود باقی بماند.

دبیرکل موتلفه اسلامی با بیان اینکه شباهت های زیادی میان فتنه 88 و انقلاب های نارنجی که آخرین آن در اوکراین شکل گرفت، گفت: البته مردم در 9 دی 88 پاسخ اصلی را به سران فتنه و کسانیکه با قصد براندازی به میدان آمده بودند را دادند.

وی تاکید کرد: اخیرا چند ماهی است که عده ای جو را برای انجام کارهای غیرقانونی گذشته خود مساعد دیدند و می خواهند صورت مساله را پاک کنند که یکی از آنان نیز طلبکارانه گفته است ما از حق خود صرف نظر می کنیم، اما من از آنان خواهش دارم که صرف نظر نکنند؛ چراکه ما و مردم نیز از حق خود صرف نظر نخواهیم کرد.

حبیبی با تاکید بر اینکه فتنه 88 به قصد براندازی نظام طراحی شده بود، گفت: امروز شاهدیم همان سخنرانی های گذشته دوباره احیا شده است، نمونه اخیرش سخنرانی یکی از طرفداران فتنه در همدان بود که الحمدالله توسط استاندار همدان و همچنین روحانیون این شهر با واکنش هایی روبرو شد.

دبیرکل موتلفه اسلامی تاکید کرد: مادامی که ما بر حفظ ارزش های اسلامی پابفشاریم، باید بدانیم که توطئه ها تمام نشدنی است.

اقتصاد مقاومتی با نگاه بیرون و اتکا به درون محقق می شود

وی همچنین در ادامه با اشاره به برنامه های حزب موتلفه اسلامی برای اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: در تحقق اقتصاد مقاومتی مهمترین عامل خود مردم هستند، یعنی اگر بتوانیم دولت را در اجرای سیاست مقاومتی در جایگاه برنامه ریزی، نظارت و کنترل قرار دهیم و کار را به مردم بسپاریم، مطمئن باشید که این سیاست ها محقق خواهد شد.

حبیبی با تاکید بر اینکه در سیاست اقتصاد مقاومتی نگاه به بیرون قرار نیست حذف شود، ادامه داد: نگاه به بیرون غیر از اتکا به آن است، اگر نگاه را قطع نکنیم و واقعیت هایی که بیرون از نظام است را در نظر بگیریم، اما تکیه اصلی‌یمان بر ظرفیت ها و امکانات داخلی باشد، قطعا نتیجه درست حاصل می‌شود.

دبیرکل موتلفه اسلامی افزود: برخی ها تصور می کنند که برای رفع مشکلات اقتصادی باید تنها با غرب سازش کنیم. اگر ما قرار بود که در همه امور از غربی ها اجازه بگیریم، اصلا نباید انقلاب می کردیم.

وی ادامه داد: موتلفه اعتقاد دارند حل مشکلات اقتصادی در سایه سازش با غرب یکی از طراحی های اصلی دشمنان است و ما می توانیم با مدیریت صحیح نقش تحریم ها را کاسته و مشکلات اقتصادی را حل کنیم.

حبیبی تاکید کرد: با اجرای اقتصاد مقاومتی می توانیم مشکلات اصلی کشور را حل کنیم، اما مخالف استفاده از ظرفیت های خارجی با رعایت مصالح داخلی نیستیم.

عمر خانه احزاب تمام شده است عده ای می خواهند آن را نقش قبر کنند

دبیرکل موتلفه اسلامی همچنین در ادامه با اشاره به خانه احزاب گفت: ایجاد خانه احزاب یک التزام قانونی نیست و کارهایی که امروز برای احیای خانه احزاب صورت می گیرد، همچون گذشته است و ما هیچ اصلاحی را در رفتار گذشته نمی بینیم.

وی با تاکید بر اینکه خانه احزاب سال ها است کارش تمام شده تلقی می شود، گفت: خانه احزاب سال‌ها است که از حیاتش می گذرد و اصلاح طلبان می خواهند آن را نقش قبر کنند.

حبیبی در ادامه با اشاره به وجود 220 حزب در کشور گفت: 120 حزب اصلا فعالیت ندارند و بسیاری از این احزاب در زمان اصلاحات بوجود آمدند که تک نفره هستند.

دبیرکل موتلفه اسلامی ادامه داد: اگر به توان و ساختار اجرایی این احزاب موجود در کشور نگاه کنیم موتلفه توان دارد با توجه به ظرفیت های خود 220 حزب راه اندازی کند که در مقایسه با احزاب موجود نیز بسیار توانمندتر خواهد بود، اما ما این کار را نمی کنیم؛ چراکه این کار غیرمنطقی است.

وی با بیان اینکه در زمان اصلاحات رشد قارچ‌گونه احزاب را توسعه سیاسی نامیدند، گفت: هیچ یک از احزابی که مجوز فعالیت گرفتند استانداردهای یک حزب را ندارند. بنابراین اصلاح طلبان با نقش قبری که از خانه احزاب می کنند، به دنبال همان سیاست های غلط گذشته هستند.

حبیبی تاکید کرد: خانه احزاب جنگ میان جناح ها نیست، بلکه یک تشکیلات صنفی است و نه جناحی؛ چراکه درگیر کردن جناح ها سم مهلک است و ما بجای احیای خانه احزاب و جنگ میان جناح ها باید بیشتر توسعه فرهنگ حزبی را مورد توجه قرار دهیم.

دبیرکل موتلفه اسلامی همچنین در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه در وصیت نامه مرحوم عسگراولادی به رفع حصر سران فتنه اشاره شده است، آیا موتلفه در این زمینه قدمی برخواهد داشت؟، گفت: من نمی دانم این چه شایعه ای است که درست کردند و این یک کذب محض است.

سران فتنه از فضای تلطیفی که عسگراولادی ایجاد کرد استفاده نکردند

وی با اشاره به مواضع مرحوم عسگراولادی در مورد سران فتنه گفت: آن زمان که آقای عسگراولادی در مورد سران فتنه صحبت کردند، اعتقاد داشت ریشه اصلی فتنه در خارج از کشور است. همچنان که رهبری فرمودند ریشه اصلی فتنه در خارج از کشور است که دیگران به دام آن افتادند.

حبیبی با تاکید بر اینکه مرحوم عسگراولادی به دام افتادگان در فتنه 88 را مفتون فتنه نامید، تصریح کرد: عسگراولادی قصد داشت با مورد توجه قرار دادن این موضوع که سران فتنه در خارج از کشور هستند. مفتونان این فتنه خارجی را محکوم کنند و یک قدم جلو بیایند و از آن طرف نیز نظر مردم و نظام را لطیف کنند، اما فتنه گران از این موقعیتی که مرحوم عسگراولادی ایجاد کرد، استفاده نکردند.

دبیرکل موتلفه اسلامی ادامه داد: مرحوم عسگراولادی نیز در آن زمان که تمام سابقه انقلابی خود را پای این موضوع گذاشت، اعلام کرد که می دانم که اکثریت دوستان هم جناحی ها و اعضای جبهه پیروان با نظر من موافق نیستند، اما وی در صدد ایجاد فضایی بود که سران فتنه به نوعی اعلام برائت کنند که آنان نیز از این موقعیت استفاده نکردند.

وی با تاکید بر ایکه هیچگاه عسگراولادی در مورد حصر سران فتنه صحبت نکرده است، گفت: ایشان بارها تاکید داشتند که قوه قضائیه مرجع اصلی رسیدگی به تخلفات سران فتنه است و هیچگاه در مورد این موضوع صحبت نکرده است.