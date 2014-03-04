به گزارش خبرنگارمهر، محمد مطهری‌فر صبح سه‌شنبه در کنفرانس خبری به مناسبت گرامیداشت سالروز تاسیس کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد اظهار کرد: در شرایط فعلی جهان جبهه اسلام نیاز به سلاح برنامه‌ریزی در زمینه‌های علمی و فرهنگی و مذهبی دارد که باید جوانان در این زمینه‌ها حضوری پررنگ داشته باشند.

وی با اشاره به سبک زندگی اسلامی افزود: در کنار برنامه و توطئه‌های دشمنان اسلام ونظام می بایست در حوزه فرهنگ و هنر به دنبال یک پرچمدار باشیم تا بتوانیم سبک زندگی اسلامی را در جامعه نهادینه کنیم.

مطهری‌فر بیان کرد: مراکز و کانون های فرهنگی گام موثری در این زمینه برداشته و فعالیت‌‌هایی انجام داده‌اند اما هنوز ابتدای کار هستیم.

وی با بیان اینکه در خراسان جنوبی بیش از 350 کانون فرهنگی و هنری فعال هستند، افزود: در سال 84 تنها 24 کانون فرهنگی هنری در سطح استان تازه تاسیس خراسان جنوبی وجود داشت که امروز این رقم به بیش از 350 کانون فرهنگی هنری در مساجد، دانشگاه‌ها، مصلی‌های نماز جمعه، حوزه‌های علمیه و... رسیده است.

دبیر هیئت نظارت بر کانون فرهنگی و هنری مساجد خراسان جنوبی اظهار کرد: کانون‌های فرهنگی و هنری امروز وظیفه اطلاع رسانی مباحث انقلاب را دارند و در این راستا برابر فرامین و دستورات مقام معظم رهبری به رسالت خود عمل می‌کنند.

مطهری‌فر با اشاره به راه اندازی کتابخانه در کانونهای فرهنگی هنری مساجد گفت: تاسی کتابخانه در محل‌های کانون دارای ثمرات و ارزش فراوان است و بسیاری از این کتابخانه‌ها دارای کتاب های آموزش و پژوهش هستند و می‌توانند کمک خوبی به جوانان نمایند.

دبیر هیات نظارت بر کانونهای فرهنگی هنری مساجد خراسان جنوبی در ادامه از راه اندازی واحد خواهران کانون خبر داد و افزود: این واحد می تواند کمک فراوانی به خواهران در امور مساجد و کانون ها داشته باشد.