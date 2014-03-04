به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای، "دبورا هان" ضمن ارائه گزارشی از روند توسعه این ورزش در کره جنوبی، اعزام مرشد و مربی را از فدراسیون ایران درخواست کرد.

طلوع کیان نیز پیشنهاد معرفی و نمایش ورزش باستانی در حاشیه بازی های آسیایی و پاراآسیایی اینچئون و همچنین اجرای ورزش در شهرهای سئول و پوسان را ارائه نمود.

رییس فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای ایران در پایان این نشست اظهار داشت: طرفین در پایان این دیدار تفاهم کردند تا همکاری ها در قالب امضای توافقنامه پیگیری شود.

در پایان این نشست فدراسیون ایران ضمن اهدای میل صنعتی نشکن به رییس فدراسیون و اسپانسر ورزش زورخانه ای کره جنوبی، میهمانان را بدرقه کرد.

