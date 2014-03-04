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۱۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۳۴

توافقنامه فدراسیون‌های زورخانه‌ای ایران و کره‌جنوبی امضا می‌شود

توافقنامه فدراسیون‌های زورخانه‌ای ایران و کره‌جنوبی امضا می‌شود

رییس فدراسیون ورزش های زورخانه ای کره جنوبی به اتفاق سید امیر حسینی دبیرکل فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای با فرهاد طلوع کیان رییس فدراسیون ملی ورزشهای زورخانه‌ای دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای، "دبورا هان" ضمن ارائه گزارشی از روند توسعه این ورزش در کره جنوبی، اعزام مرشد و مربی را از فدراسیون ایران درخواست کرد.

طلوع کیان نیز پیشنهاد معرفی و نمایش ورزش باستانی در حاشیه بازی های آسیایی و پاراآسیایی اینچئون و همچنین اجرای ورزش در شهرهای سئول و پوسان را ارائه نمود.

رییس فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای ایران در پایان این نشست اظهار داشت: طرفین در پایان این دیدار تفاهم کردند تا همکاری ها در قالب امضای توافقنامه پیگیری شود.

در پایان این نشست فدراسیون ایران ضمن اهدای میل صنعتی نشکن به رییس فدراسیون و اسپانسر ورزش زورخانه ای کره جنوبی، میهمانان را بدرقه کرد.
 

کد مطلب 2249015

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