21 بازیکن به اردوی تیم ملی والیبال نشسته فراخوانده شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضایی در گفتگو با روابط عمومی فدراسیون ورزش‎های جانبازان و معلولان، پیرامون این اردوی آمادگی گفت: رقابتهای قهرمانی آسیا به میزبانی مشهد مقدس و مسابقات جهانی لهستان که خرداد ماه سال آینده برگزار می‎شود، دو رویداد مهمی هستند که تیم ملی برای شرکت در آنها آماده می‌شود.



رضایی خاطر نشان کرد: با پایان یافتن رقابتهای لیگ والیبال نشسته سال جاری از 21 ورزشکار برای اولین مرحله اردو دعوت شد که از میان آنها 10 نفر ملی پوش و باقی افراد از جوانان مستعد این رشته هستند که فرصت پیدا کردند توانایی‎های خود را در معرض نمایش بگذارند.



سرمربی تیم ملی افزود: در مسابقات قهرمانی آسیا که به میزبانی مشهد از 27 فروردین ماه سال آینده آغاز می‎شود، با ترکیبی جوان حضور پیدا می‌کنیم و پس از آن خرداد ماه در رقابتهای قهرمانی جهان با حضور برترین های والیبال نشسته، شرکت می کنیم و در نهایت رقابتهای پاارآسیایی کره جنوبی درپیش است که با کسب آمادگی لازم حضوری شایسته در آن مسابقات خواهیم داشت.



وی تصریح کرد: رقابتهای قهرمانی آسیا در ایران از اهمیت زیادی برخوردار است، چرا که تیم‌های برتر مجوز ورود به بازی های پاراآسیایی را از این طریق به دست می‎آورند.



در اولین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی والیبال نشسته، هادی رضایی در کسوت سرمربی تیم ملی با همراهی مربیان تیم علیرضا معمری، بهمن تاروردی زاده، فرید صائبی و علی اخوان بر تمرینات ملی پوشان نظارت دارد و محمد صفری به عنوان فیزیوتراپیست و علی کشفیا به عنوان سرپرست در کنار تیم هستند.



اسامی ورزشکاران مدعو به این تمرینات به شرح زیر اعلام شده است:



داود علیپوریان،صادق بیگدلی، مهدی حمیدزاده، محمد خالقی(تهران)،حسین گلستانی(قم) رضا پیدایش، مهرزاد مهروان(البرز)، حجت بهروان، مهدی بابادی(خراسان رضوی)، حسین فرزانه (قزوین)، ناصر حسن پور (آذربایجان غربی)، رضا نصاری زاده(خوزستان)، رمضان صالحی، مجید لشگری، سعید ابراهیمی(مازندران)، احمد ایری، آرش خرمالی، آرش قره قولپاقی(گلستان)، مجتبی حیدری، عیسی زیراهی (مرکزی)،میثم علی پور (گیلان)



اردوی تیم های ملی جانبازان و معلولان از 16 تا 22 اسفند میزبان ملی پوشان تیم والیبال نشسته خواهد بود.