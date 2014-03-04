به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پاک آیین سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان در مصاحبه با خبرگزاری زمرد گفت: روابط تهران- باکو مسیر مثبتی را طی می کند و اراده مسئولین دو کشور بر توسعه مناسبات قرار داشته و طرفین معتقدند در سایه همکاری و دوستی بهتر می توانند منافع دو کشور را تأمین کنند.

وی تبادل هیأت های بلند پایه ای مبادله شده در یک سال اخیر را نشان دهنده اعتماد دو کشور به یکدیگر دانست و گفت در آینده نیز سفر مقامات ارشد ادامه خواهد یافت.

پاک آیین با اشاره به اهمیت ترانزیتی چهارمرز فعال بین دو کشور افزود ایران نزدیک ترین مسیر جمهوری آذربایجان به اروپا، آسیا و خلیج فارس و حتی به آفریقا است و این مسیر ایران هم اقتصادی، هم امن و هم نزدیک است.

سفیر ایران سرمایه گذاری مشترک دو کشور در در حوزه ترانزیت برای ساخت مسیرهای ترانزیتی را به نفع طرفین دانست و افزود سالانه نزدیک به یک میلیون آذری وارد ایران می شوند که بیشتر در حوزه درمانی و پزشکی به ایران سفر می کنند. اگر ما بتوانیم تسهیلات مشترک بیشتری را در پایانه های مان داشته باشیم، این روابط وضعیت بهتری پیدا می کند. پاک ایین با تاکید بر اهمیت برگزاری نهمین کمیسیون مشترک اقتصادی در گفت: در حال مذاکره با طرف آذری برای تعیین تاریخ هستیم.

وی اولویت‎‎های سیاست خارجی روحانی و توجه وی به کشور‎های همسایه و حضور مؤثر در عرصه منطقه‎ برای تقویت ثبات و امنیت، را یک رویکرد مثبت در سیاست خارجی ایران خواند و افزود: روابط جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران پس از انتخابات‌های ریاست‌ جمهوری، با توجه به وجود مشترکات کم‌ نظیر تاریخی، فرهنگی و مذهبی، اهمیت ویژه خود را افزایش داده و این مناسبات در آینده می تواند به الگوئی برای دیگر کشورها تبدیل شود.