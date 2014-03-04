به گزارش خبرگزاری مهر، شوراي اداري اداره كل راه و شهرسازي استان اصفهان به رياست محمود محمودزاده مديركل راه و شهرسازي استان اصفهان و با حضور مديريتها، روساي ادارات ستادي و روساي ادارات راه و شهرسازي شهرستانهاي تابعه در محل سالن جلسات اين اداره كل برگزار شد.



در این جلسه که پیرامون راهداری نوروزی تشکیل شد محمود محمودزاده ضمن تقدیر و تشکر از خدمات راهداران پرتلاش در طول فصل زمستان، راهداری زمستانی را با توجه به بارشهای متعدد مطلوب ارزیابی کرد و گفت: با پشت سر گذاشتن راهداری زمستانی به استقبال بهار و راهداری نوروزی و خدمت‌رسانی به مسافرین نوروزی خواهیم رفت که می‌بایست با تمام توان و امکانات و حضور فعال در جاده‌های استان اصفهان، تردد ایمن و روان را برای مسافرین نوروزی مهیا کرد.

وی راه را بستر توسعه و رشد اقتصادی دانست و اظهار داشت: استان اصفهان به عنوان شاهراه حمل و نقل کشور در این امر تأثیر بسزایی در رشد اقتصادی کشور دارد و به همین لحاظ می‌بایست به توسعه راههای این استان توجه ویژه‌ای شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان شعار سال 93 این اداره کل را در خصوص ایمنی عنوان کرد و گفت: تمام ادارات راه و شهرسازی شهرستانهای تابعه از لحاظ کیفی به رفع نقاط پرحادثه و ایمن‌سازی محورها توجه ویژه‌ای داشته باشند.

وی از ابلاغ مصوبه و تشکیل کارگروه کاهش تصادفات جاده‌ای از سوی استانداری اصفهان خبر داد و ادامه داد: مسئولیت این کارگروه برعهده این اداره کل است.

محمودزاده اعضای این کارگروه را متشکل از پلیس راه، هلال احمر، حمل و نقل و پایانه‌ها و اورژانس ذکر کرد و گفت: هدف از تشکیل این کارگروه ایجاد تمهیدات لازم برای پیشگیری از تصادفات و کاهش تلفات جاده‌ای، بررسی و علل تصادفات و آمادگی لازم برای قبل، حین و بعد از تصادف است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به نزدیک شدن به نوروز و آغاز سفرهای نوروزی بر ایمن‌سازی محورهای در حال ساخت تاکید کرد و گفت: تمامی پروژه‌های نیمه تمام در محورهای استان تا قبل از 15 اسفند ایمن‌سازی شود.



همچنین در این جلسه مدیریتهای راهداری و راهسازی به ارائه گزارش و روسای ادارات شهرستانهای تابعه نیز مشکلات خود را مطرح و در خصوص رفع آن به بحث و بررسی پرداختند.