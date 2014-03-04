برپایی خیمه 100 هزار نفری برای زائران ایرانی در عراق

به گزارش خبرنگار مهر، حسن پلارک در نشست خبری که ظهر سه شنبه در هتل انقلاب برگزار شد، گفت: در سال 92 میزان کمکها، واریز پول نقد، طلاجات و کالاهایی که صاحبان صنایع و کارخانه ها برای بازسازی عتبات اهدا کرده بودند، دو برابر افزایش داشته است.

وی، اقدامات و پروژه های مختلف در سال 92 را نسبت به سالهای دیگر بدون دردسر دانست و گفت: امسال شاهد بهره برداری پروژه های مختلف بودیم و اجرای آنها بدون دردسر انجام شد.

پلارک گفت: اربعین امسال پذیرای افراد بسیار زیادی در کربلا بودیم.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات ادامه داد: می توانم اعلام کنم که امروز پایان ساخت ضریح امامین عسگریین بود. چهار صندوقچه قبور امامین و مدفونین نیز ساخته شد و هشت درب طلا که شامل چهار درب اصلی است، قرار است همه اینها در قم تجمیع و توسط مراجع تقلید مورد بازدید قرار بگیرد. بزودی برای آن مراسم رونمایی و اعزام خواهیم داشت.

وی درباره پروژه طرح یاحسین(ع) نیز گفت: این طرح تکمیل شده اما سنگ کاری داخل رواق و گنبدخانه و سقف های مسقف هم از بخشهای پروژه بود که در سال جاری تمام شد.

پلارک ادامه داد: مجهزترین درمانگاه برای خدمت‌رسانی به زائران در دو روز گذشته به نام حضرت زینب (س) به بهره برداری رسید و امروز پذیرای زائران و شیعیان مجاور حرمین امامین هستیم آن هم توسط کادر پزشکی ایرانی.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات درباره پایان ساخت بیمارستان امام سجاد(ع) در سال 92 گفت: این پروژه نیز اردیبهشت سال آینده توسط پرسنل ایرانی آماده پذیرش زائران خواهد بود. در سال 93 چندین پروژه اساسی را در دستور کار داریم که یکی از آنها از اهمیت بالایی برخوردار است آنهم اجرای ساخت صحن حضرت زهرا(س) در وسعت 220 هزار متر مربع است که این یکی از بزرگترین پروژه های مذهبی جهان اسلام خواهد بود.

وی گفت: شروع صحن بزرگ امام رضا(ع) به عنوان یکی از صحن‌های توسعه‌ای در امامین جوادین است که یکی از خادمان اهل بیت(ع) بیش از 50 میلیارد تومان به این پروژه کمک کرده است. یکی از پروژه های حساس و زیبا که در سال 93 اجرا می شود طرح ترفیع گنبد سیدالشهدا(ع) برای ایجاد گنبد جدید بر روی گنبد قدیم با 7.5 متر ارتفاع انجام می شود. لاغرسازی ستونهای زیر گنبد نیز به لحاظ امکان حضور زائران بیشتری، انجام خواهد شد.

پلارک گفت: اربعین امسال، دو میلیون زائر ایرانی در کربلا حضور پیدا کردند. این میزان جمعیت غیرقابل پیش بینی بود و زائران ایرانی در مسیر کربلا دچار مشکل شدند. به همین علت قصد داریم مجموعه اسکان نسبتا دائمی در نجف اشرف برای استقرار زوار ایجاد کنیم که تا 20 هزار نفر را اسکان دهد. همچنین مرکز استقرار 100 هزار نفری به شکل خیمه نیز قرار است ساخته شود تا زائران بتوانند امکانات بیشتری را در اختیار داشته باشند.