۱۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۳:۰۶

کشته و زخمی شدن 10 عضو طالبان در افغانستان/ شش نفر بازداشت شدند

وزارت کشور افغانستان از کشته و زخمی شدن 10 عضو طالبان و بازداشت شش فرد دیگر در جریان حملات نیروهای افغانی و ناتو در 24 ساعت گذشته در بخشهای مختلف این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت کشور افغانستان امروز سه شنبه با اشاره به تداوم عملیات پاکسازی نیروهای امنیتی علیه طالبان اعلام کرد که در جریان حملات نیروهای افغانی و ناتو در 24 ساعت گذشته در بخشهای مختلف این کشور دستکم هفت عضو طالبان کشته شدند.

نیروهای امنیت ملی افغانستان عملیات پاکسازی را در ولایت های لغمان، قندهار و پکتیا آغاز کرده و در جریان آن 10 عضو طالبان کشته و زخمی و شش فرد دیگر بازداشت شدند.

نیروهای افغانی همچنین موفق به ضبط و کشف تسلیحات و مهمات طالبان شدند، این درحالیست که سرکردگان شبه نظامیان هنوز در این باره اظهار نظر نکرده اند.

