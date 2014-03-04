اردوهای جهادی ظرفیتی بالا برای محرومیت زدایی در کهگیلویه و بویراحمد است

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی پیشاز ظهر سه شنبه در نشست هماهنگی برگزاری اردوهای جهادی در استان افزود: باید به خوبی از ظرفیتهای این اردوها برای شناسایی و رفع مشکلات مناطق محروم استان استفاده شود.

وی بیان کرد: برگزاری این اردوهای علاوه بر آثار و برکات سازندگی و نقش تربیتی آنها، برکات معنوی نیز به همراه دارد.

خادمی بیان داشت: این اردوها یادگاری از بسیج سازندگی و حرکتی ارزشمند و ماندگار در جامعه است که باید تقویت شود.

وی عنوان کرد: اردوهای جهادی ظرفیتهای بالایی در بخشهای عمرانی، فرهنگی، آموزشی، مذهبی و بهداشتی دارند که باید بسترهای لازم برای استفاده از همه این ظرفیتها مهیا گردد.

استاندار، برنامه ریزی و ساماندهی این اردوها با هدف تأثیرگذاری بیشتر را ضروری دانست و گفت: لازم است در این برنامه ریزی، تعداد گروهها، رشته ها و زمینه های کاری آنها، مقصد معین و ... مشخص شوند.

وی تاکید کرد: لازم است همه دستگاههای اجرایی استان نیز در راستای اهداف این اردوها، همکاری لازم را انجام دهند تا از ظرفیت های دستگاه های اجرایی هم برای عمران و آبادنی مناطق روستایی استفاده شود.