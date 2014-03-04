۱۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۵۷

خادمی مطرح کرد:

اردوهای جهادی ظرفیتی بالا برای محرومیت زدایی در کهگیلویه و بویراحمد است

یاسوج – خبرگزاری مهر: استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: اردوهای جهادی ظرفیتی بالا برای محرومیت زدایی از مناطق محروم این استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی پیشاز ظهر سه شنبه در نشست هماهنگی برگزاری اردوهای جهادی در استان افزود: باید به خوبی از ظرفیتهای این اردوها برای شناسایی و رفع مشکلات مناطق محروم استان استفاده شود.

وی بیان کرد: برگزاری این اردوهای علاوه بر آثار و برکات سازندگی و نقش تربیتی آنها، برکات معنوی نیز به همراه دارد.

خادمی بیان داشت: این اردوها یادگاری از بسیج سازندگی و حرکتی ارزشمند و ماندگار در جامعه است که باید تقویت شود.

وی عنوان کرد: اردوهای جهادی ظرفیتهای بالایی در بخشهای عمرانی، فرهنگی، آموزشی، مذهبی و بهداشتی دارند که باید بسترهای لازم برای استفاده از همه این ظرفیتها مهیا گردد.

استاندار، برنامه ریزی و ساماندهی این اردوها با هدف تأثیرگذاری بیشتر را ضروری دانست و گفت: لازم است در این برنامه ریزی، تعداد گروهها، رشته ها و زمینه های کاری آنها، مقصد معین و ... مشخص شوند.

وی تاکید کرد: لازم است همه دستگاههای اجرایی استان نیز در راستای اهداف این اردوها، همکاری لازم را انجام دهند تا از ظرفیت های دستگاه های اجرایی هم برای عمران و آبادنی مناطق روستایی استفاده شود.

 

