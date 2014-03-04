به گزارش خبرنگار مهر، ولی عبدی کمیشانی پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه این نقشه شامل مناطق شهری و غیر شهری است، درآمد حاصله ثبت را بیش از 306 میلیارد ریال بیان کرد.

وی با اشاره به صدور 126 هزار و 992 فقره سند مالکیت رد 11 ماه امسال و رشد 30 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: در این مدت برای هزار و 772 واحد مسکن مهر سند مالکیت صادر شد.

وی ثبت سه هزار و 28 شرکت تجاری و موسسات غیر دولتی، صدور 527 بر سند برای املاک دولتی و 59 برگ سند برای املاک موقوفه را از دیگر اقدامات بیان کرد.

عبدی کمیشانی، شمار معاملات ثبت شده را در دفاتر اسناد استان در سالجاری 886 هزار و 677 فقره بیان کرد و گفت: در این مدت پنج هزار و 811 مورد طلاق و 27 هزار و 164 مورد ازدواج ثبت شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران، ثبت اینترنتی شرکتها را از جمله طرح ها بیان کرد و گفت: بزودی واحدهای ثبتی بصورت پیشخوان عمل خواهند کرد

