به گزارش حبرگزاری مهر، یونهاپ لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد که کره شمالی امروز سه شنبه یک موشک کوتاه برد دیگر را از آبهای شرق این کشور آزمایش کرد.



همچنین همزمان با برگزاری رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی با وجود هشدارهای پیاپی پیونگ یانگ، کره شمالی روز دوشنبه دو موشک کوتاه برد را در ساحل شرقی این کشور آزمایش کرد و گفته می شود که موشک ها 500 کیلومتر برد داشته و در دریای ژاپن سقوط کرده اند.



وزارت دفاع کره‌ جنوبی اعلام کرد که این موشک‌ ها از نوع اسکاد بوده و توان اصابت به هر هدفی در خاک کره جنوبی را دارند.



کیم مین سئوک وزیر دفاع کره جنوبی پرتاب این موشک‌ ها را اقدامی تحریک ‌آمیز خواند و واشنگتن نیز ضمن محکوم کردن چنین اقدامی آن را ناقض تحریم‌ های اعمال شده از سوی سازمان ملل دانست.