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۱۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۵۷

جدول قیمت سکه و ارز روز سه‌شنبه/ دلار 3095 تومان شد

جدول قیمت سکه و ارز روز سه‌شنبه/ دلار 3095 تومان شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار در روز سه‌شنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز سه شنبه در بازار 979 هزار تومان، طرح قدیم 975 هزار تومان، نیم سکه 505 هزارتومان، ربع سکه 301 هزارتومان و گرمی 202 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 99 هزار و 900 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1340 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3095 تومان، هر یورو را 4280 تومان، هر پوند را 5180 تومان و هر درهم امارات را 850 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در سه‌شنبه

(قیمت ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 979000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 975000
نیم سکه 505000
ربع سکه 301000
1 گرمی 202000
هرگرم‌طلای18عیار 99900
نوع ارز  
دلار آمریکا 3095
یورو 4280
پوند انگلیس 5180
درهم 850

 

کد مطلب 2249041

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