به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز سه شنبه در بازار 979 هزار تومان، طرح قدیم 975 هزار تومان، نیم سکه 505 هزارتومان، ربع سکه 301 هزارتومان و گرمی 202 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 99 هزار و 900 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1340 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3095 تومان، هر یورو را 4280 تومان، هر پوند را 5180 تومان و هر درهم امارات را 850 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در سه‌شنبه

(قیمت ها به تومان)