به گزارش خبرنگار مهر، خسرو استوار صبح سه‌شنبه در نشست کارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت در بوشهر اظهار داشت: سامانه یکپارچه پرداخت قبوض در استان بوشهر راه‌اندازی شده است که تاثیر بسیار زیادی در راستای رسیدن به اهداف دولت الکترونیک دارد.

وی با اشاره به فعالیت این سامانه به صورت پایلوت در استان بوشهر، خاطرنشان ساخت: سامانه یکپارچه پرداخت قبوض در استان بوشهر با همکاری انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت و پست‌بانک راه‌اندازی شده است که کاهش تخلفات را می‌توان به عنوان یکی از اهداف مهم راه‌اندازی ان نام برد.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت استانداری بوشهر با اشاره به اجرای ازمایشی این سیستم در یکی از دفاتر پیشخوان خدمات دولت بوشهر، اضافه کرد: پرداخت آنلاین قبوض در دفاتر، رصد دستگاه‌های خدمات دهنده از وضعیت پرداخت قبوض در دفاتر و حذف دریافت پول به صورت دستی از قابلیت‌های این سیستم است.

لزوم برون‌سپاری خدمات قابل واگذاری دستگاه‌های اجرایی

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری بوشهر نیز نیز در این نشست به اهمیت فعالیت دفاتر پیشخوان دولت اشاره کرد و بیان داشت: برون‌سپاری خدمات دستگاه‌های دولتی نقش بسیار مهمی در ارتقای کمی و کیفی خدمات و رفاه شهروندان دارد که دستگاه‌ها باید نسبت به این موضوع اقدام کنند.

سعید زرین‌فر با تاکید بر لزوم تلاش دشتگاه‌های اجرایی برای پیگیری واگذاری خدمات قابل برون سپاری خود، اضافه کرد: این مهم نقش بسیار مهمی در ارائه خدمات بهتر و بیشتر به مردم دارد.

وی با تاکید بر لزوم نظارت موثر دستگاه‌های اجرایی بر ارائه مناسب خدمات واگذار شده توسط دفاتر پیشخوان دولت به مردم شد و تاکید کرد: باید برنامه‌ریزی مناسبی از سوی دستگاه‌های اجرایی برای برون‌سپاری خدمات قابل واگذاری صورت بگیرد.