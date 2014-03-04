به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، جمعیت الوفاق بحرین بزرگترین گروه سیاسی اکثریت بحرین در بیانیه ای که در شبکه اجتماعی توئیتر منتشر شد اعلام کرد: نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه به منازل شهروندان در غرب منامه حمله کردند.

در این بیانیه آمده است: این حملات در مناطق المصلی و السنابس صورت گرفته است و همراه با بازداشت شهروندان و ایجاد رعب و وحشت در میان آنها بوده است.

الوفاق در ادامه اعلام کرد که عوامل آل خلیفه در جریان این حملات از عبارات رکیک علیه زنان و تهدید به ضرب و شتم آنها استفاده کردند.

این حملات پس از آن صورت می گیرد که شب گذشته یک بمب در یک روستا واقع در نزدیکی منامه پایتخت بحرین منفجر شد که بر اثر آن سه نظامی از جمله یک نظامی اماراتی کشته شدند.