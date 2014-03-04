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۱۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۳:۱۱

ملکی خبر داد:

130 میلیارد تومان پروژه عمرانی در حوزه راهسازی لرستان عملیاتی شده است

130 میلیارد تومان پروژه عمرانی در حوزه راهسازی لرستان عملیاتی شده است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل راه و شهرسازی استان لرستان از انجام 130 میلیارد تومان کار عمرانی در حوزه راهسازی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام ملکی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی امسال 130 میلیارد تومان کار عمرانی در حوزه اجرای پروژه های راهسازی استان لرستان صورت گرفته است.

وی بیان داشت: این در حالیست که تا کنون از این میزان تنها 64 میلیارد تومان تحقق یافته است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان لرستان با اشاره به پیگیریهای صورت گرفته برای تخصیص اعتبارات حوزه راهسازی استان گفت: با انجام این پیگیریها توانسته ایم 17 میلیارد تومان از محل سود سهام از سوی وزارت راه و شهرسازی برای پروژه های راهسازی استان جذب کنیم.

ملکی با تاکید براینکه با وجود کمبود اعتبارات پروژه های حوزه راهسازی استان متوقف نیستند تصریح کرد: پیمانکاران پروژه های راهسازی استان تا مهر ماه امسال بیش از 55 میلیارد و 900 میلیون تومان طلب داشته اند ولی با این وجود سعی کرده ایم که هیچ کدام از این پروژه ها تعطیل نشوند.

کد مطلب 2249050

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