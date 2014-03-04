130 میلیارد تومان پروژه عمرانی در حوزه راهسازی لرستان عملیاتی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام ملکی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی امسال 130 میلیارد تومان کار عمرانی در حوزه اجرای پروژه های راهسازی استان لرستان صورت گرفته است.

وی بیان داشت: این در حالیست که تا کنون از این میزان تنها 64 میلیارد تومان تحقق یافته است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان لرستان با اشاره به پیگیریهای صورت گرفته برای تخصیص اعتبارات حوزه راهسازی استان گفت: با انجام این پیگیریها توانسته ایم 17 میلیارد تومان از محل سود سهام از سوی وزارت راه و شهرسازی برای پروژه های راهسازی استان جذب کنیم.

ملکی با تاکید براینکه با وجود کمبود اعتبارات پروژه های حوزه راهسازی استان متوقف نیستند تصریح کرد: پیمانکاران پروژه های راهسازی استان تا مهر ماه امسال بیش از 55 میلیارد و 900 میلیون تومان طلب داشته اند ولی با این وجود سعی کرده ایم که هیچ کدام از این پروژه ها تعطیل نشوند.