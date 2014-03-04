به گزارش خبرنگار مهر، نخستین همایش بین المللی و چهارمین همایش بین المللی عمران شهری ظهر سه شنبه در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج با حضور پروفسور محسن غفوری آشتیانی استاد نمونه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی، پروفسور ادوارد بلکلی استاد دانشگاه سیدنی استرالیا و جمعی از مسئولان استانی آغاز به کار کرد.

اکبر ابوترابی استاد دانشکده فنی دانشگاه کینگستون انگلستان، پروفسور دیوید الکساندر استاد دانشگاه کالج لندن، پروفسور فرانک اکاردت استاد دانشگاه باوهاوس و ایمار آلمان از سخنرانان روز دوم این همایش هستند.

در روز سوم همایش هم امیر حسین محوی رئیس مرکز تحقیقات مواد زائد جامد، کاظم فخاریان عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر سخنرانی و به ارائه مقاله خود می پردازند.

در 24 پانل برنامه ریزی شده 145 مقاله در محورهای همایش از سوی محققان و پژوهشگران خارجی و داخلی کشور ارائه شود.

محورهای همایش شامل برنامه ریزی و مدیریت شهری، مصالح و فن آوری های نوین در سازه های شهری، برنامه های کاهش خطرات زلزله در نواحی لرزه خیز، معماری و نقش آن در توسعه پایدار شهری است.

برنامه های توسعه شهری، چالش ها و الزامات شهرهای آینده، صنعت بیمه و ارتباط آن با توسعه شهری، آسیب پذیری و مقاوم سازی سازه های مهندسی، سیستم های جدید شبکه های آب و فاضلاب، ساماندهی آب های سطحی و زیرزمینی در حوضه شهری، مهندس ترافیک و حمل و نقل شهری، مهندسی تونل برای نواحی شهری، کنترل آلودگی در مناطق شهری از دیگر محورهای این همایش بین المللی است.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج از سال 65 اقدام به برگزاری سلسله همایش های عمران شهری کرده است و دومین همایش ملی را در سال 88 وسومین همایش ملی عمران شهری را در 4 و 5 آبان ماه سال 90 در سنندج برگزار کرده است.

سخنران ویژه سومین همایش عبدالرضا سروقد مقدم رئیس پژوهشکده سازه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله بود که مقاله ای با عنوان بهسازی لرزه ای برای کاهش پیامدهای زلزله در این همایش ارائه کردند.

استفاده از یافته های پژوهشی در حوزه عمران شهری و به کار گرفتن اصول مهندسی در ساخت و ساز همواره از سوی برگزار کنندگان عنوان شده است.

در سومین همایش ملی عمران شهری 83 مقاله به صورت سخنرانی و 145 مقاله نیز در قالب پوستر ارائه شد، دو سال از زمان برگزاری این همایش گذشته است براستی این مقاله ها وپژوهش ها به چه میزان مورد استفاده قرار گرفته و جنبه کاربردی پیدا کرده است؟

دبیرعملی چهارمین همایش ملی عمران شهری به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه هیچ کدام از مقاله های ارائه شده در همایش های گذشته جنبه کاربردی پیدا نکردند ولی امیدواریم همایش چهارم که نخستین همایش بین المللی عمران شهری است مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

آرش سیاری ادامه داد: به دبیرخانه چهارمین همایش ملی عمران شهری 960 مقاله ارسال شد که در 600 مقاله به صورت چکیده پذیرفته شد و در نهایت 476 مقاله به صورت کامل به دبیرخانه همایش رسید.

آنچه که در این همایش قابل تامل و حائز اهمیت است گفته پروفسور محسن غفوری آشتیانی خطاب به مسئولان استان کردستان بود که ای کاش شهردار سنندج، معاون استاندار کردستان، نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی و سایر مسئولان هم بعد از سخنرانی و بیان مطالب خودشان سالن را ترک نمی کردند و گوش به مباحث مطرح شده سایر سخنرانان هم می سپاردند.

از دیگر مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد تجهیز سالن هایی به امکانات لازم برای برگزاری همایش های بین المللی است که متاسفانه چنین سالنی در سنندج وجود ندارد و این مطلب باعث شد تعداد زیادی از حاضران در این جلسه از مطالب عنوان شده توسط پروفسور ادوارد بلکلی استاد دانشگاه سیدنی استرالیا بهره مند نشوند چون تنها 10 گوشی ترجمه در اختیار حضار قرار گرفت.