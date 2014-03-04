چهار هزار فرصت شغلی توسط کمیته امداد ایلام ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله سلیمانی ظهر سه شنبه در جمع مددجویان ایلامی اظهار داشت: در سال جاری کمیته امداد امام توانسته بالغ بر 10 هزار نفر در زمینه های مختلف کاری آموزش های فنی و حرفه ای را ببینند.

سلیمانی افزود: اعتبار صرف شده برای این آموزش ها نزدیک به یک میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: این آموزش ها در رشته های مختلف قالی بافی، تابلو فرش، گلیم نقش برجسته و مهارت های هفت گانه یارانه، خیاطی و چرم و صنایع دستی است که کارآموزان در چند زمینه مختلف مشغول به کار شدند.

سلیمانی اضافه کرد: امسال چهار هزار فرصت شغلی با 29 میلیارد تومان اعتبار ایجاد شده است.

وی اضافه كرد : كميته امداد استان ايلام يكي از مهمترين قطبهاي توليد فرش در كشور بوده و در حال حاضر بيش از 700 بافنده تحت پوشش در زمينه بافت فرش فعاليت دارند.