53 باند مواد مخدر در مازندران متلاشی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مسعود جعفری نسب پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران، کشف 20 کیلوگرم شیشه در شهرستان چالوس و 13 کیلوگرم شیشه در بابلسر را از جمله اقامات بیان کرد و اظهار داشت: در این راستا باند تهیه و توزیع مواد مخدر صنعتی در چالوس و دو باند تهیه توزیع در بابلسر منهدم شدند.

سردار جعفری نسبت گفت: در راستای این عملیات، و با اجرای تعقیب و مراقبت دو نفر که در رمزن آباد با اجاره دو ویلا اقدام به تهیه و توزیع شیشه می کردند، شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی مازندران، دستیگری شرور سابقه دار در شهرستان چالوس را که دارای سابقه شرارت و خفت گیری بود را از دیگر تلاشهای ناجا در استان بیان کرد و گفت: این متهم با زورگیری اقدام به اخذ 330 هزار تومان وجه نقد از دو شهروند کرده بود که با تشکیل پرونده قضایی روانه زندان شد.



جانشين فرمانده انتظامي استان مازندران نیز با اشاره به چهارشنبه آخر سال گفت: رويکرد پليس مازندران به مراسم چهارشنبه آخرسال اجتماعي و محله محور است.

سرهنگ روح الامين قاسمي باتوجه به در پيش بودن ايام نوروز، ضرورت حضور فعال پليس در معابر عمومي و مراکز خريد براي پيشگيري و کاهش جرائم را داراي اهميت بسزايي دانست و افزود: اين استان به لحاظ برخورداري از منابع طبيعي، گردشگري، زيارتي و قرار گرفتن در مسير زائران بارگاه ملکوتي امام هشتم (ع) هر ساله پذيراي خيل عظيم مسافران نوروزي است، در اين راستا، پليس راه، راهور و يگان هاي انتظامي استان بايد خود را براي تامين نظم و امنيت ترافيکي و انتظامي مطلوب که در حقيقت يک «ماراتن انتظامي» است، آماده کنند.

جانشين فرمانده انتظامي استان مازندران گفت: از آنجائيکه اين استان به عنوان يکي از استان هاي امن کشور معرفي شده و مردم نيز اين استان را براي سفر انتخاب مي کنند، بايد با اتخاذ تدابير و تمهيدات لازم تلاش کنيم تا به اين امر جامه عمل بپوشانيم.