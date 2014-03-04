به گزارش خبرنگار مهر، محمد قربان کیانی ظهر سه شنبه در نخستین همایش بین المللی عمران شهری که در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار شد، گفت: امیدواریم با برگزاری این همایش شاهد تبادل اندیشه و تجربه در جهت توسعه متوازن و همه جانبه در کشور باشیم.

وی اظهار داشت: برگزاری این گونه همایش ها منجر به ایجاد انگیزه در محققان و اندیشمندان و دانشجویان برای انجام کارهای تحقیقاتی و هم چنین گسترش دانش و خرد در جامعه خواهد شد.

وی ادامه داد: با درک درست پرداختن به مدیریت شهری با توجه به فناوری های نوین در کالبد شهر می توان زمینه رفاه بیشتر مردم را فراهم کرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج افزود: انتظار می رود نتایج برگزاری چنین همایشی در کوتاه و بلند مدت راه و مسیر ارزشمندی در توسعه و پیشرفت فضای شهری ایجاد کند.

کیانی عنوان کرد: محورهای همایش مانند برنامه ریزی و مدیریت شهری، مصالح و فن آوری های نوین در سازه های شهری، برنامه های کاهش خطرات زلزله در نواحی لرزه خیز و معماری و نقش آن در توسعه پایدار شهری با توجه به مطالب مذکور تعیین شد.

وی اظهارداشت: استفاده از تکنولوژی های نوین، ارتقای سطح آگاهی مردم، آموزش های علمی و فنی و حرفه ای برای تامین فضا و رفع کمبودها ضرورتی انکار ناپذیر است که باید به آنها پرداخته شود.

وی یادآورشد: چینش نیروی انسانی دخیل در کارهای عمرانی از مسئولان، مهندسان تا کارگران همگی باید آموزش های مدرن را فرا گیرند تا شاهد اجرای کیفی کارها و ساخت وسازهای اصولی باشیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج عنوان کرد: اینکه در کشورهای پیشرفته در زمان وقوع زلزله شاهد خسارت بسیار اندک و در کشورهای در حال توسعه مانند ایران شاهد خسارات فراوانی هستیم برگرفته از رعایت اصول فنی و پایداری سازه هاست.

کیانی ادامه داد: اکنون با وجود تصاویر ماهواره ای و تکنولوژی های مدرن به راحتی می توان اقدام به تقسیم بندی مناطق شهری و برنامه ریزی مهم شهری کرد.

وی ایجاد پیوند بین دانشمندان و متخصصان داخل و خارج ایران را از جمله اهداف برگزاری این همایش بین المللی خواند و گفت: با وجود این متخصصان خارجی می توان دستاوردهای نوین موجود در دنیا را برای توسعه عمران شهری در ایران اسلامی گسترش دهیم.

وی از تمامی دستگاه های حامی برگزاری این همایش شامل استانداری کردستان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای اسلامی شهر سنندج، بیجار، سقز،مریوان و دیواندره و شهرداران این شهرها، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان،اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقدیر کرد.