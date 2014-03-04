مجموعه گردشگری "آبادگران" مشهد تناسبی با معماري شهر اسلامي ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود عامري‌فرد، ظهر سه شنبه در نطق پيش از دستور در جلسه شوراي شهر مشهد اظهار كرد: مجموعه اي به نام مجتمع‌هاي توريستي، تفريحي منعلق به شركت آبادگران ايران، مجموعه اي است كه سيما و منظر شهري را نازيبا كرده و سنخيتي با معماري يك شهر اسلامي و ايراني ندارد، اين مجموعه بر دل طبيعت چنگ زده و بر پيكره ارتفاعات خودنمايي مي كند.

عضو شوراي شهر مشهد تصريح كرد: همه ما شنيده ايم كه مقام معظم رهبري در حين عبور از بزرگراه شهيد كلانتري و مشاهده اين گونه ساخت و ساز بر دامنه ارتفاعات و كالبد طبيعت مشهد گلايه كرده اند.

احداث هتل 7 ستاره بر ارتفاعات جنوبی مشهد

وي بيان كرد: برش كوه‌ها و ساخت و ساز در ارتفاعات پديده اي است كه رفته‌رفته به معضلي بزرگ در حال تبديل شدن است و سودجويان با چراغ سبز نشان دادن برخي دستگاه هاي مسئول و غير مسئول در حال تراش و برش عرضي و طولي كوه هاي مشهد هستند و به جان اين ميراث طبيعي افتاده اند كه از آن جمله احداث هتل 7 ستاره بر روي ارتفاعات مجموعه آبادگران در حل وقوع است و تا چندي ديگر شاهد مجموعه اي قول پيكري بر دامنه ارتفاعات جنوبي شهر خواهيم بود.

عامري فرد عنوان كرد: ارتفاعات جنوبي مشهد به‌عنوان ارزش هاي اكولوژيكي استرات‍ژيك شهر مشهد محسوب مي شوند و در صورت تخريب؛ ديگر بار قابليت بازيافت و بازگشت به حالت اوليه و طبيعي را ندارد.

عضو شوراي شهر مشهد تاكيد كرد: اراضي فوق الذكر داراي شيب بالاي 15 درصد است و با توجه به مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري و همچنين طرح هاي فرادست، بسترهاي طبيعي با شيب بالاي 15 درصد بايد حفاظت شده و اين فضاها به منطقه سبز حفاظتي تبديل شود.

وي بيان كرد: باتوجه به مطالعات طرح جامع در بحث مخاطرات طبيعي و با در نظر گرفتن معيارهايي از قبيل جنس خاك، بستر زمين، خطر زلزله و رانش زمين و ساير عوامل اين پرو‍ژه در محدوده پرخطر و با درجه مخاطره نسبتا بالايي قرار دارد.

عامري‌فرد يادآور شد: باتوجه به مطالعات طرح جامع مشهد، جهت باد غالب مشهد از سمت جنوب و جنوب شرقي به سمت شمال و شمال غربي است كه عدم توجه به اين عامل در ساخت و سازهاي بر روي ارتفاعات جنوبي؛ سبب مي شود ساختمان هاي قرار گرفته بر روي ارتفاع و دامنه ارتفاعات همانند سدي جلوي باد را گرفته و باعث ماندگاري و آلودگي هوا بر روي شهر مشهد شود.

عدم پايبندي به ضوابط و مقررات از سوي متوليان مجموعه

اين عضو شوراي شهر مشهد تصريح كرد: در بررسي اين پرونده به اين مطلب مي رسيم كه در سال 1377 برابر طرح مصوب مسكن و شهرسازي و بر اساس مصوبات كميسيون ماده 5 يك قطعه زمين به مساحت 46.690 متر مربع و با كاربري زائرسرا جهت احداث مجتمع توريستي و رفاهي و با هدف خدمت به زائران امام رضا (ع) به شركت آبادگران واگذار شد؛ و به استناد ماده 12 آيين نامه اجرايي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي اين گونه مجتمع ها بر اساس توجه به بخش صنايع و با معافيت از عوارض عرصه و با تخفيف محاسبه و با اقساط بلندمدت واگذار شده است.

عامري‌فرد يادآور شد: يكي از معضلات اساسي اين پرو‍ژه عدم پايبندي به ضوابط و مقررات از سوي متوليان اين مجتمع بوده است، مديران مجتمع مذكور كه عمدتا مهندسين مشاور معمار و شهرسازي بوده اند بيشتر به چشم يك شهرك توريستي به اين مجموعه نگريسته اند و اخذ مجوزهاي قانوني از دستگاه هاي اجرايي همچون استانداري، ميراث فرهنگي و گردشگري برايشان تنها به عنوان عاملي راهگشا قلمداد شده است.

وي ادامه داد: در حال حاضر تفاوتي بين فروش واحدها به صورت اقامت دائم و سكونت قطعي و با سرويس دهي به زائران و گردشگران نيست بدين جهت تعدادي از واحدهاي مجتمع را به صورت مسكوني واگذار كرده اند كه اين خود برخلاف ضوابط و قرارداد اوليه است.

عامري‌فرد با اشاره به كلنگ پروژه هتل 7 ستاره بيان كرد: كلنگ اين پروژه در سال 1388 در سايت آبادگران توسط مشايي، معاون رئيس جمهور وقت و رئيس سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري وقت به زمين زده شده است؛ پروژه مذبور در قالب هتل بين‌المللي 7 ستاره در 40 طبقه در فاز اول با زيربناي 37 هزار متر مربع شامل 700 اتاق هتلي ساخته مي‌شود و در طراحي آن همانند مجموعه آبادگران نشانه اي از شهرسازي و معماري ايراني اسلامي ديده نمي شود.

وي تاكيد كرد: بنده خاضعانه از مسئولئين دلسوز و ولايتمدار تقاضا مي كنم كه به ابعاد زيست محيطي اين پروژه نگاه ويژه اي داشته و از ايجاد يك نقطه سياه بر كالبد و پيشاني شهر يعني ساخت هتل 7 ستاره بر روي ارتفاعات جنوبي شهر مشهد جلوگيري شود.

عامري‌فرد تصريح كرد: من از مجموعه سازمان راه و شهرسازي استان، ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري و از سازمان نظام مهندسي تقاضا دارم كه نگذارند به اسم ساخت زائرسرا و به نام مجموعه توريستي اقامتي به كام عده اي فرصت طلب سودهاي بادآورده ريخته شود، آناني كه با استفاده از راهكارهاي قانوني و غيرقانوني، رانت و رانت خواري برخلاف ضوابط و قوانين براي خود كيسه دوخته‌اند.