محسن محسنی نسب کارگردان و تهیه کننده سینما درباره وضعیت اکران فیلم سینمایی «لامپ 100» که وی تهیه کنندگی اش را بر عهده دارد به خبرنگار مهر گفت: طی صحبت‌هایی که با سعید آقاخانی کارگردان فیلم داشته ام قرار است «لامپ 100» برای اکران عمومی دچار تغییراتی شود. در حال حاضر آقاخانی درگیر ساخت سریال نوروزی «روزهای بد، در» است بنابراین بعد از فارغ شدن از ساخت این مجموعه به سراغ این فیلم خواهیم رفت.

وی افزود: تغییراتی در تدوین فیلم صورت خواهد گرفت و ممکن است سکانس هایی را هم به کار اضافه کنیم تا فیلم کمی از فضای تلخی که دارد خارج شود و برای اکران عمومی با فیلم شادتری روبه‌رو خواهیم بود. پخش‌کننده کار فیلمیران است و طی صحبتهایی که با علی سرتیپی داشته ایم قرار است «لامپ 100» عید سعید فطر در سینماها اکران عمومی شود. این اثر قابلیتهای زیادی برای جذب مخاطب دارد که با تغییراتی که در آن خواهیم داد این قابلیت ها پررنگ تر خواهد شد.

کارگردان «کریستال» درباره دیگر فعالیتهایش توضیح داد: در حال کار روی یک پروژه سینمایی به نام «مجانی» هستم که درباره قاچاق کودکان کار و بی‌بضاعت است. در حال بازنویسی فیلمنامه این اثر سینمایی هستم و به تازگی نیز سرمایه گذاری برای فیلم پیدا کرده ام. «مجانی» درباره قاچاق کودکان جنگ زده افغانستانی است و در ورامین و کشور تاجیکستان فیلمبرداری می شود.

محسنی نسب متذکر شد: متاسفانه چندین سال است که تجارت و قاچاق کودکان کار در دنیا به یک شغل پردرآمد تبدیل شده است. این اتفاق در آسیا بیشتر اتفاق می افتد و کار به قاچاق اعضای کودکان و به فحشا کشاندن دختران نیز کشیده شده است. معتقدم باید با ایجاد یک تلنگر، جامعه را متوجه چنین وقایعی کرد. متاسفانه در کشورهایی که با فقر و جنگ دست به گریبان هستند مثل عراق، افغانستان و سوریه و حتی مناطق محروم کشور خودمان این اتفاقها در جریان است بنابراین تصمیم گرفتم از طریق سینما این معضلات را به تصویر بکشم.

«لامپ 100» اولین فیلم سینمایی سعید آقاخانی در مقام کارگردان است که در سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر به نمایش درآمد. محسن تنابنده، ساره بیات، مسعود کرامتی، حمید لولایی، پوریا پورسرخ، رضارویگری، جمال اجلالی، مهرداد صدیقیان و مهران غفوریان بازیگران این فیلم سینمایی هستند.