به گزارش خبرنگار مهر، مراسم نودمین سال افتتاح کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی صبح امروز سه‌شنبه 13 اسفند با حضور حجت‌الاسلام محمد حسن ابوترابی نائب رئیس مجلس شورای اسلامی و جمعی از چهره‌های فرهنگی کشور در محل ساختمان مجلس شورای ملی سابق برگزار شد.

در این مراسم محمدحسین رجبی رئیس کتابخانه مجلس شورای اسلامی در سخنانی با بیان اینکه موضوع کتاب در فرهنگ معنوی ایران و آسیا نقش مهمی دارد اظهار کرد: اجداد ما ایرانیان، سه هزار سال پیش از این فرهنگ خود را بر مبنای کتاب مقدس اوستا شکل دادند و از 1400 سال قبل نیز کتاب قرآن محور فرهنگ و تمدن سازی ما شد و در کنارش نیز آثار از فردوسی و سعدی و حافظ به ما هویت بخشید.

وی افزود: کتاب در فرهنگ ما تا اندازه‌ای اهمیت پیدا کرده است که دو مذهب بزرگ اسلامی نیز بر مبنای کتاب شکل گرفته‌اند؛ شیعیان بر پایه چهار کتاب و اهل تسنن بر پایه 6 کتاب.

رجبی افزود: در سال‌های رخداد انقلاب مشروطه و با فاصله کوتاهی از تاسیس مجلس، کتابخانه آن نیز شکل گرفت. به عبارت دیگر این کتابخانه از 105 سال قدمت دارد اما ساختمانش 90 سال قبل افتتاح شد و این به معنای اهمیت موضوع کتاب در فرهنگ ایرانی است. این کتابخانه با وجود ساختمان کوچک ابتدایی خود همواره محل همت وکلای مجلس شورای ملی بود و بر اهمیت تاریخی خود افزود.

رئیس کتابخانه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در طول تاریخ کتا‌ب‌های فراوانی از ما در اثر تعصبات ناشی از تحریکات مذهبی از بین رفته که حجم تقریبی آنها معادل حجم آثاری است که برجای مانده است. در همین تهران و در جایی به نام ری که با شهرری امروز کمی فاصله داشته است، در زمان حمله سلطان محمود غزنوی چند صد هزار کتاب متعلق به شیعیان سوزانده شد و در تاریخ آمده که این مراسم کتاب‌سوزی تا یک ماه طول کشیده است.

وی تاکید کرد:در اصول کافی بابی با عنوان حرمت کتاب‌سوزی آمده است و به نقل از پیامبر اکرم(ص) و ائمه نقل شده است که هیچ کتابی را نباید سوزاند اما ما در جنگ‌های زیادی از جمله در جنگ‌های صلیبی شاهد بودیم که کتابخانه‌های زیادی در غرب عالم اسلام سوخت و حتی در پایان عصر صفویه نیز این رویداد تکرار شد و در سال جاری نیز در کشور آفریقای مالی 70 هزار کتاب خطی که متعلق به اهل تصوف و شیعیان بود در آتش سوزانده شد. این رویدادها نشان می‌دهد که ما چگونه و با چه مشقتی توانسته‌ایم کتاب را در طول تاریخ حفظ کنیم و امروز هم اگر چیزی باقی مانده به دلیل نوعی تقدس است که برای آن آثار قائل شده‌ایم.

رحبی تصریح کرد: کتابخانه مجلس شورای اسلامی امروز با کتابخانه‌ها و سفارتخانه‌های کشورهای بزرگ جهان رابطه دارد و برای اولین بار در اتحادیه بین‌المجالس آسیایی مصوب شد که کتاب‌خانه‌های پارلمانی کشورهای آسیایی با یکدیگر ارتباط گرفته و به سمت تشکیل یک اتحادیه حرکت کنند.

وی در پایان نیز گفت: کتابخانه مجلس شورای اسلامی از سه هفته قبل به عنوان رئیس کنسرسیوم محتوای ملی که در واقع شبکه اطلاع رسانی مراکز کتابخانه‌ای و آرشیوی ایران است انتخاب شد.تا قبل از این، دانشگاه تهران ریاست کنسرسیوم را برعهده داشت.