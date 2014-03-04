به گزارش خبرنگار مهر، شهرام ملکی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تا کنون پیمانکار پروژه راهسازی الیگودرز - خمین هفت میلیارد تومان برای اجرای این پروژه هزینه کرده است.

وی با اشاره به میزان اعتبار اختصاص یافته برای اجرای این پروژه به پیمانکار تصریح کرد: با وجود اینکه از هفت میلیارد تومان اعتباری که از سوی پیمانکار این پروژه هزینه شده تا کنون تنها 560 میلیون تومان آن از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان اختصاص یافته است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان لرستان با اشاره به وضعیت پروژه راهسازی الیگودرز - خمین ادامه داد: این پروژه به طول 16 کیلومتر از سوی دو پیمانکار در حال اجرا است.

ملکی با اشاره به پیشرفت فیزیکی این پروژه راهسازی بیان داشت: تا کنون بیش از 5 کیلومتر از از این پروژه اجرایی و آسفالت شده است.

وی یادآور شد: در مجموع پیشرفت فیزیکی پروژه راهسازی الیگودرز - خمین 61 درصد است.

