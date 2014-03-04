به گزارش خبرنگار مهر، حامد قادرمرزی ظهر امروز در نخستین همایش بین المللی عمران شهری که در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار شد، گفت: همواره تفاوت بین دیدگاه های صاحب نظران در رابطه با رشد عمران شهری و توسعه علوم و ادبیات شهری وجود داشته است.

وی عنوان کرد: از 1970 تفکرات اقتصادی بر جهان حاکم شد و بر این مبنا مدیران دولتی متصور شدند که اگر نقاطی در یک منطقه را تقویت کنند توسعه به دیگر مناطق هم نشر و گسترش می یابد.

وی با بیان اینکه رشد بعضی مناطق منجر به ایجاد تبعیض شد، افزود: اهمیت به رشد و توسعه مناطق شهری منجر به مهاجرت روستایی شد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه توسعه ای که پایدار نباشد را نمی توان توسعه خواند، اظهارداشت: توسعه امری مقطعی نیست و همواره پایدار خواهد بود.

قادرمرزی افزود: در کشور ما پول حاصل از فروش نفت به شهرها سرازیر کردند با این تفکر که اگر شهرها تقویت شود سرمایه گذاری در شهرها می تواند به روستا ها نیز نشر پیدا کند.

وی عنوان کرد: حاصل اقدام مذکور ایجاد کلان شهرهایی هم چون تهران شد که بر اساس آمار های موجود 360 میلیون ساعت وقت مردم این شهر در ترافیک تلف می شود.

وی با بیان اینکه متاسفانه آمار دقیق از روستاهای کشور در دسترس نیست، ادامه داد: هزار و 333 شهر در ایران وجود دارد ولی متاسفانه آمار دقیقی از تعداد روستاهای کشور موجود نیست.

رئیس مجمع نمایندگان استان کردستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تا سال 1355 تعداد روستاهای کشور 120 هزار روستا بوده و این تعداد در سال 75 به 65 هزار رسید.

قادرمرزی با اشاره به اینکه در حال حاضر 24 هزار رستای دارای دهیاری در کشور وجود دارد، عنوان کرد: تاپایان برنامه پنجم توسعه هم قرار شده تعداد روستاهای دارای دهیاری به 34 هزار روستا برسد روستاهایی که متولیان مدیریت کشور باید به پایداری آنها توجه کنند.

وی اظهار داشت: براساس تحقیقات صورت گرفته شده و آمار سال 85 در منطقه زاگرس نشین کشور بیش از 40 درصد روستاهای ایران کمتر از 100 نفر جمیعت دارند.

وی اعلام کرد: اگر وضعیت به همین منوال پیش رود تا كمتر از سه سال آينده، 70 تا 80 درصد روستاها خالی از سکنه خواهند شد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هیچ قدرتی قادر به جلوگیری و ممانعت از مهاجرت روستاییان به شهرها نیست، افزود: تنها راه جلوگیری از مهاجرت مردم روستا به شهرها ایجاد تعادل بین جاذبه های شهری و دافعه های روستایی است.

قادرمرزی با اشاره به اینکه مهاجرت اعتراض به نابرابری هاست، گفت: افزایش جمعیت شهری نتیجه مهاجرت، تبدیل روستا به شهر، نرخ رشد طبیعی جمعیت و ادغام روستاهای پیرامون شهرها به شهر است.

وی افزود: متاسفانه هم اکنون 51 درصد جمعیت شهرستان سنندج در حاشیه شهر سکونت دارند که این یکی از معضلات اساسی این شهر است.

به گفته وی در سال 84 بخش نامه و طرحی از سوی وزارت کشور به تصویب رسید که بر اساس آن شهرداری ها حق دخالت در مدیریت وساخت و ساز در روستا را ندارند و نتیجه آن انتقال حاشیه نشینی به جای محدوده شهر به پیرامون شهرها شد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پايان اعلام کرد: از نمایندگان مجلس امضا جمع شده مبنی بر حذف مصوبه مذکور و بازگرداندن حق شهرداری به دخالت در امور ساخت وساز روستاها که به زودی این مهم مطرح خواهد شد.