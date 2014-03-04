به گزارش خبرنگار مهر، دبیر نشست ظهر سه شنبه در نشست خبری گفت: اولین نشست تخصصی "شهرسازی اسلامی و چشم انداز شهر شیراز"، ماحصل کار فشرده و زمان بر گروهی از اساتید دانشگاه، متخصصین و دغدغه مندان مسائل توسعه شهری شیراز است که با هدف آسیب شناسی روندهای گذشته و هم­اندیشی و هم­فکری در جهت حرکت به سمت توسعه شهری مطلوب و متوازن، برنامه ریزی شده است.

خلیل حاجی پور ادامه داد: دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی شیراز، بسیج دانشجویی فارس، مؤسسه فرهنگی، پژوهشی مطالعات راهبردی قدر و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس برگزارکنندگان این نشست هستند.

وی ادامه داد: دکتر حسن رحیم پور ازغدی به عنوان یکی از اندیشمندان برجسته در حوزه مطالعات دینی، سخنران ویژه این نشست خواهند بود و انتظار داریم مباحثی که ایشان در حوزه شهرسازی اسلامی مطرح می کنند در شهر شیراز به عنوان مهد فرهنگ و تمدن اسلامی ایرانی، مورد توجه مدیران و متخصصین شهرسازی قرار گرفته و شاهد کاهش ناهنجاری ها و آشفتگی های موجود در این عرصه باشیم.

دبیر این نشست اضفه کرد: تلاش می کنیم یکی از نتایج نشست، با توجه به اشتیاق جامعه به این مباحث و همکاری صمیمانه رسانه ها، ایجاد مطالبه عمومی در جامعه برای حرکت به سمت شهرسازی اسلامی و ایجاد محیط شهری آرامش بخش، منطبق با آموزه های دینی باشد چنانکه همه ما همواره از حضور در بناهای با معماری اسلامی احساس، آرامش می کنیم.

وی تصریح کرد: همچنین از نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شهر شیراز، علمای شناخته شده فارس، مسئولین ارشد استان و مدیران شهری، اساتید و نخبگان، دانشجویان، فعالین فرهنگی و عموم شهروندان برای شرکت در این نشست دعوت به عمل آمده است.

حاجی پور به تشریح اهداف نشست پرداخت و گفت: ارتقای دانش و بینش مسئولین و مدیران شهری در رابطه با شناخت ابعاد، معیارها و مؤلفه های شهر اسلامی ، تلاش در جهت دستیابی به الگوها و چارچوبهای عملی در جهت تحقق پذیری مبانی و مؤلفه های شهرسازی اسلامی در چشم انداز توسعه شهر شیراز، آسیب شناسی و نقد ویژگیها و ابعاد توسعه شهر شیراز در دهه های اخیر با هدف فراهم شدن بستر و زمینه شکل گیری توسعه متوازن و هویت مند شهر شیراز و... ازجمله اهداف این نشست خواهد بود.

وی به برنامه های نشست نیز اشاره کرد و گفت: سخنرانی استاد حسن رحیم پور ازغدی با موضوع ویژگی های شهر اسلامی، سخنرانی دکتر خلیل حاجی پور(رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز) به عنوان دبیر نشست، سخنرانی دکتر حسین خسروی با عنوان معرفی گروه مطالعات شهری فاطرو رونمایی از مستند زاویه با موضوع توسعه نامتوازن شهر شیرازازجمبه برنامه های این نشست خواهد بود.

محمدرضا حق نگهدار کارگردان فیلم مستند "زاویه" نیز در این نشست گفت: مستند زاویه با حمایت مجتمع رسانه ای روشن و دفتر مطالعات راهبردی قدر و موسسه فاتح پیرامون توسعه نامتوازن شهر شیراز تولید شده که ضمن گفتگو با اساتید دانشگاه و کارشناسان مسائل شهر و شهردار به بررسی معضلات شهری شکل گرفته در چند دهه اخیر شیراز می پردازد.

وی ادامه داد: این مستند با زمان 58 دقیقه با به تصویر کشیدن گوشه ای از توسعه نامتوازن این شهر با نگاهی انتقادی این سئوال را در ذهن مخاطب ایجاد می کند که در آینده ای نه چندان دور چه دستاوردهایی را ما به نسل های آینده انتقال می دهیم.

کارگردان فیلم مستند "زاویه" عنوان کرد: در این مستند ضمن بررسی اجمالی شکل گیری شهر شیراز از آغاز تاکنون گوشه ای از مشکلات بافت های فرسوده و حاشیه ای شهر به تصور کشیده شده است و دغدغه های ساکنین این بافت ها منعکس شده است.