مظفر حمزه ای در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاش شبانه روزی اعضای شورای حل اختلاف اظهارداشت: در استان 293شورای حل اختلاف وجود دارد که در 11ماهه امسال 71 هزار و 166 پرونده به این شعب وارد شده که با توجه به وجود 6 هزار و 265 پرونده از سال گذشته، تعداد 73 هزار و 629 پرونده تا بهمن ماه سال جاری مختومه شده است.

وی افزود: تعداد سه هزار و 802 پرونده نیز باقی مانده است و از تعداد پرونده های مختومه شده 25 درصد با صلح و سازش بوده است.



حمزه ای با اشاره به سخت کوش بودن اعضای شورای حل اختلاف شهرستان رودان تصریح کرد: در 11 ماه سال 92 تعداد سه هزار و 821 پرونده به 10 شورای حل اختلاف شهری و روستایی شهرستان رودان ارجاع شده است و تعداد 601 پرونده از سال قبل موجود بوده که چهار هزار و 422 پرونده را شامل می شد و از این تعداد چهار هزار و 156 پرونده مختومه اعلام شده است.

رئیس شورای حل اختلاف استان به مختومه شدن 16 درصد پرونده های مختومه شده از طریق صلح و سازش اشاره کرد و اضافه کرد: در شهرستان رودان پنج شعب روستایی و پنج شعب شهری با مجموع 45 عضو وجود دارد.