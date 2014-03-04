عظیم آل کثیر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال زیر گروه جوانان کشور از روز دوشنبه 12 اسفند در این شهرستان آغاز شده و تا جمعه 16 ماه جاری به طول می انجامند. عظیم آل کثیر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال زیر گروه جوانان کشور از روز دوشنبه 12 اسفند در این شهرستان آغاز شده و تا جمعه 16 ماه جاری به طول می انجامند.

وی توضیح داد: شهر شوش میزبان مسابقات منطقه پنج کشور است که در این مسابقات پنج تیم از استان های مختلف حضور پیدا می کنند.

رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان شوش گفت: تیم فوتبال توحید شوش نیز به نمایندگی از این شهرستان در این مسابقات شرکت می کند. همچنین تیم هایی از ایلام، بروجرد، کردستان و کرمانشاه نیز به رقابت با یکدیگر می پردازند.

آل کثیر یادآور شد: اداره ورزش و جوانان شوش با آمادگی کامل در حال برگزاری این مسابقات است و تیم توحید این شهر نیز با شرایط خوبی در این رقابتها شرکت می کند.