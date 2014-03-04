100 نشست تخصصی سبک زندگی اسلامی در خراسان جنوبی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی اسدالهی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان در راستای تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص وحدت حوزه و دانشگاه تاسیس شده است.

اسدالهی تصریح کرد: هم اکنون 200 دین پژوه در پایه‌های مختلف تحصیلی در این حوزه مشغول به تحصیل هستند.

وی با بیان اینکه رهنمودهای مقام معظم رهبری کلید موفقیت کشور در عرصه های گوناگون است، ادامه داد: اگر ما بتوانیم رهنمودهای مقام معظم رهبری را در خصوص سبک زندگی اسلامی در جامعه نهادینه کنیم خواهیم توانست مسیر رسیدن به مدینه فاضله اسلامی را کوتاه کنیم.

مدیرحوزه علوم اسلامی دانشگاهیان خراسان جنوبی با بیان اینکه ترویج سبک زندگی اسلامی یکی از مقدمه های مهم برای تشکیل و نهادینه کردن فرهنگ خانواده ایمانی و قرآنی در کشور است، گفت: حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان خراسان جنوبی با حضور دین پژوهان این حوزه کارگاه‌ها و نشست‌های مختلفی با محوریت سبک زندگی اسلامی در زمینه روابط زناشویی، ازدواج آسان، خانواده قرآنی، تربیت دینی فرزندان، روابط همسران بایکدیگر و وابستگان، آداب تحصیل در خانواده دینی و آداب اجتماعی در جامعه دینی برگزار کرده است.

حجت‌الاسلام اسدالهی بیان کرد: تاکنون دین‌پژوهان این حوزه بیش از 50 مقاله پژوهشی با عناوین مختلف در زمینه سبک زندگی اسلامی در نشریه تخصصی این حوزه منتشر کرده اند.

وی ادامه داد: معرفی ابعاد سبک زندگی دینی از دیدگاه مقام معظم رهبری و پیامبر عظیم الشان اسلام از بروز برخوردهای سلیقه ای در زمینه سبک زندگی اسلامی جلوگیری می کند.

وی بابیان اینکه حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان برای سال تحصلی جدید از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها برای ثبت نام در این حوزه دعوت می‌کند، گفت: تا حدودی توانسته‌ایم زمینه اسلامی سازی علوم انسانی و دانشگاه ها را فراهم کنیم.

برگزاری هفتگی کلاسهای اخلاق و تفسیر قرآن برای علاقمندان

مدیرحوزه علوم اسلامی دانشگاهیان خراسان جنوبی با بیان اینکه درس اخلاق و تفسیر قرآن کریم به صورت هفتگی در حوزه برای علاقمندان تدریس می شود، گفت: عموم مردم و علاقمندان به مباحث دینی می توانند در کلاس های درس اخلاق و عرفان این حوزه حضور پیدا کنند.

وی همچنین از برگزاری اردوی زیارتی قم و مشهد با عنوان اردوی بصیرت افزایی برای دین پژوهان این حوزه در ایام تعطیلات سال نو خبرداد.

مدیرحوزه علوم اسلامی دانشگاهیان خراسان جنوبی تصریح کرد: این حوزه با جذب دانشجویان فعال در رشته های فناوری اطلاعات قصد دارد در آینده ای نزدیک به کمک این دانشجویان نرم افزارهای بیشتری در حوزه علوم اسلامی تولید کند.

وی بیان کرد: حضور دانشجویان رشته های مختلف در این حوزه زمینه اسلامی سازی علوم مختلف دانشگاهی را تسریع کرده است.

حجت الاسلام اسدالهی یادآورشد: این حوزه تمامی فارغ التحصیلان دانشگاه ها را بدون هیچ محدودیت سنی پذیرش می کند.