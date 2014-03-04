به گزارش خبرنگار مهر، حسین فیروزی ظهر سه شنبه در نخستین همایش بین المللی عمران شهری که در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار شد، با اعلام اینکه استانداری کردستان از هر کار اندیشمندان و متفکران استان پشتیبانی می کند، گفت: برای یافتن راه و نقشه توسعه استان نیاز به تحقیقات و پژوهش های محققان و اندیشمندان است.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه وجود نیروی انسانی خلاق و توانمند و سازگار با توسعه مهمترین سرمایه انسانی هر کشوری محسوب می شود خوشبختانه استان کردستان از وجود افراد توانمند و متخصص زیادی بهره مند است.

وی اقلیم و چشم اندازهای زیاد استان کردستان را ظرفیت ارزشمندی برای توسعه و پیشرفت استان خواند و افزود: آب، خاک و نیروی انسانی خلاق سرمایه های مادی و معنوی و از الزامات تحقق پیشرفت و توسعه به شمار می آیند که کردستان سرشار از این منابع است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان ادامه داد: مدیریت و دخالت عالمانه در اداره کردن استان و هر نوع تغییر در مناسبات مدیریتی اگر با عقل و خرد و اندیشه همراه باشد بهترین اثرگذاری را خواهد داشت.

فیروزی عنوان کرد: برگزاری همایش بین المللی با عنوان عمران شهری که موجب گردهمایی اندیشمندان و صاحب نظران این عرصه می شود بدون شک منجر به راهکارها و نتایج مثمرثمری خواهد شد که باید از آنها بهره گرفته شود.

وی اظهارداشت: مداخلات مدیریتی و اتخاذ تصمیمات لازم برای تغییر استان اگر از دل اندیشه ها و مباحث ذکر شده در این همایش ها گرفته شود قطعا با موفقیت همراه خواهد شد.

نخستین همایش بین المللی عمران شهری با نگرش فناوری های نوین از سه شنبه آغاز و به مدت سه روز در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج ادامه خواهد داشت.