دایه های دلسوز تر از مادر برای اوقات فراغتمان برنامه سازی می کنند/ تاثیرمنفی شبکه های ماهواره ای بر افکار مردم

به گزارش خبرنگار مهر، متاسفانه در حال حاضردر کشورمان شبکه های ماهواره ای جایگاهی در میان برخی از خانواده ها پیدا نموده و مخاطبانی رابه خود جذب کرده است. شبکه های ماهواره ای در قالب دایه های دلسوز تر از مادر سخت در تلاشند تا برای مردم کشورمان برنامه سازی کنند اما آیا این افراد می توانند بدون درنظر گرفتن اهداف و مقاصد سیاسی دلسوز تر از سیاستمداران کشورمان برای ما برنامه ریزی کنند آنهم بدون هیچ چشمداشت و بدون هیچ قصد و منظوری.

استفاده از تنوع در برنامه سازی و کیفیت بالای برنامه های ماهواره ای باعث شده مخاطبانی به شبکه های فارسی زبان جذب شوند و برخی از افراد حتی وجود ماهواره را در منزل الزامی بدانند.

در مقاطعی ضعف در ارائه برنامه های فرهنگی جذاب از سوی متولیان فرهنگی کشور باعث شد روز به روز بر آمار مخاطبان شبکه های فارسی زبان که از سوی کشورهای بیگانه تامین می شوند افزوده شود، غافل از اینکه اگر چه برنامه های ماهواره ای دارای تنوع و کیفیت بالای تصویری هستند اما محتوای ارائه برنامه های ماهواره ای بسیار پایین بوده و تاثیرات منفی بر روی افکارعمومی و جامعه دارد.

با این حال یکی از ضعف های اساسی که باعث ترویج ماهواره و نفوذ آن در حریم شخصی خانواده ها گردید را می توان عدم اطلاع رسانی صحیح به مردم در خصوص تاثیرات منفی این شبکه ها برروی بنیان خانواده دانست.

با توجه به اینکه نفوذ تکنولوژی و ورود فضای مجازی در زندگی مردم غیر قابل کنترل است شاید بهتر بود به جای انتخاب راه کار های سخت افزارانه که خود در حریص تر کردن مردم برای خرید ودیدن برنامه های ماهواره ای تاثیر به سزایی داشت به اطلاع رسانی صحیح در این خصوص پرداخته می شد. کما اینکه بسیاری از خانواده ها پس از دیدن برنامه های ماهواره ای در یک پرسه زمانی به مخرب بودن بسیاری از برنامه ها و فیلمهای شبکه های ماهواره ای اذعان دارند.

اگر چه برخی از شبکه های ماهواره ای سعی دارند تکنولوژی، برنامه های آموزشی و برنامه های با کیفیت را پخش کنند اما در لابه لای برنامه هایشان گریزی به فرهنگ بیگانگان می زنند تا اینگونه فرهنگ کشورمان راتخریب کنند.

یکی از پرمخاطب ترین برنامه های تلویزیونی را فیلم های سینمایی تشکیل می دهند و این درست نکته ای است که برخی از شبکه های ماهواره ای به آن اذعان یافته و سرمایه گذاری کلانی کرده اند تا مخاطبان بیشماری را با پخش فیلمهایی با کیفیت تصویری بالاو موضوعات جذاب به خود جذب کنند. شبکه های فارسی زبان همانند شبکه فارسی وان ، جیم ، تریپل ای و پی ام سی از جمله شبک های ماهواره ای هستند که اوقات بسیاری از مخاطبان خود را با پخش فیلمهای بی محتوا که تنها بنیان خانواده را هدف گرفته و با تاثیرگذاشتن بر روی افکار مخاطبان خود سعی در متلاشی نمودن بنیان خانواده دارد و با عادی جلوه دادن روابط نامشروع و طلاق و دوستی های بی پایه و اساس بنیان خانواده را نشانه رفتند.

متاسفانه آمار طلاق طی چند سال گذشته سیر صعودی داشته که به طور حتم یکی از عوامل تاثیر گذار آن برنامه های ماهواره ای است. بسیاری از خانواده ها نیز با طلاق عاطفی سرو کله می زنند و در زندگی مشترکشان هدفی را دنبال نمی کنند. سازمان ثبت احوال کشور تعداد آمار طلاق را تا پایان آذر ماه سال جاری 108249 نفر ذکر کرد در حالی که این رقم در سال 84 بالغ بر 84241 بود.

راه اندازی شبکه های خبری فارسی زبان همانند BBC و VOA نیز از سوی کشور انگلیس و آمریکا با پخش اخبار از ایران و سراسر جهان و به چالش کشیدن مسائل و مشکلاتی که در هر جامعه ای ممکن است وجود داشته باشد؛ سعی در بی اعتماد نمودن مردم کشورمان به اصل جمهوری اسلامی دارد.

برخی از شبکه های ماهواره ای نیز زیرکانه تر وارد شدند و سعی کردند با ارائه برنامه های آموزنده ومستند های بسیار جذاب و به تصویر کشیدن تکنولوژی غرب به جذب مخاطب بپردازند و در لابه لای برنامه های خود با القاء فرهنگ غرب به نرمی فرهنگ جامعه ما را هدف قرار دهند یکی از شبکه هایی که اکنون بیشترین مخاطب را به خود جذب نموده شبکه من و تو است که این شبکه بدون هیچ آگهی تبلیغاتی سعی در جذب مخاطب دارد که ظاهرا در این امر نیز موفقیت نسبی داشته است.

باید توجه داشت که اگرچه برنامه های شبکه من وتو توانسته است مخاطبهایی ررا به خود جذب کند اما هدف از این برنامه ریزی قوی برای جذب مخاطب چیست؟ چه عاملی باعث گردیده یک شبکه تلویزیونی با متحمل شدن هزینه های هنگفت در کشور انگلیس مشغول به فعالیت شود؟ منابع مالی این شبکه از کجا و با چه نیتی تامین می شود.

آیا در شرایط اقتصادی کنونی که جهان امروز به نوعی با انقباض بودجه مواجه است راه اندازی یک شبکه تلویزیونی با هزینه های سرسام آور برای یک کشور دیگر جای تامل ندارد.

گفته می شود ، قيمت اجاره فضا در ماهواره "هات‌ برد" بابت هر مگابيت حدود ۱۳ هزار يورو در ماه است. شبکه من و تو با پهنای باند ۴ مگابیت فقط ماهانه 52000 یورو که حدودا مساوی است با ۲۶۰ میلیون تومان، فقط و فقط هزینه روی خط بودن بر روی هاتبرد را می پردازد.

علاوه بر آن از دو ماهواره عرب ست و یوتلست هم پخش می شود که سر جمع حدود ۱۴۰ میلیون تومان هزینه خواهد داشت.

یعنی این شبکه ماهیانه چیزی حدود ۴۰۰ میلیون تومان فقط و فقط برای اجاره کانال خود روی ماهواره ها می پردازد؛ و البته حدود ۵ میلیارد تومان، سالیانه. این مبلغ حتی جدای از دستمزد کارکنان، برنامه های خریداری شده، دوبله، دکور، مصاحبه ها و تهیه برنامه های تلویزیونی است.

با این تفاسیر اگر اندکی تامل کنیم می توانیم به این امر پی ببریم که راه اندازی این شبکه فارسی زبان با اهداف و مقاصد سیاسی بوده که سعی در جذب مخاطب دارد.

خوشبختانه بسیاری از خانواده ها پس از نصب ماهواره و دیدن شبکه های ماهواره ای بعد از مدتی متوجه تناقض این شبکه ها با فرهنگ اصیل ایرانی شدند و تاثیر این شبکه ها را بر روی خود و فرزندانشان بسیار مخرب دانستند. برخی از خانواده ها خود اقدام به جمع آوری ماهواره ها نمودند و برخی دیگر نیز با حذف بسیاری از شبکه های مخرب تنها از تعدادی از شبکه های ماهواره ای که به ظن خودشان مضر نیست دیدن می کنند.

این نکته را نباید فراموش کنیم که آگاهی دادن به سطح جامعه و با موشکافی در خصوص فواید و مضرات یک مساله همیشه بهتر عمل می کند تا منع و تحریم نمودن آن.

"آرش طاهری "آسیب شناس اجتماعی و کارشناس فضای سایبری در خصوص ماهواره ها و اهداف راه اندازی آنها می گوید: شبکه های ماهواره ای آسیب های اجتماعی زیادی را به دنبال دارند تاجایی که این شبکه ها اساس خانواده را نیز هدف قرار داده است.

وی به نمایش گذاشتن انواع فیلم‌های شهوت انگیز و روابط نا مشروع را ازجمله آسیبهای اجتماعی تاثیر گذار دانست و افزود: این برنامه ها کم کم روابط نا سالم بین زن و مرد نا محرم را عادی نموده و منجر به فساد خانواده و اجتماع می‌گردد.

آسیب شناس اجتماعی و کارشناس فضای سایبری اظهار داشت: سهل و آسان نشان دادن کشتار و قتل و هر گونه جنایت با سلاح سرد و گرم ، ترس بیننده را فرو می‌ریزد و موجبات بالا رفتن آمار جرم و جنایت در جامعه می گردد.

وی ترویج مدگرایی و ارائه مد های آرایشی و پوشش زننده را ازدیگر آسیبهای اجتماعی ناشی از نفوذ ماهواره ها ذکر کرد.

طاهری همچنین ترویج عقاید و فرقه های نادرست و غیر اخلاقی مثل شیطان‌پرستی، از بین رفتن قبح روابط غیر اخلاقی در بین مردم، نابود کردن فرهنگ مردم، اعم از سنت‌ها، آداب و رسوم، تلاش بر ایجاد هیجانات، خوشی‌ها، تفریحات، سرگرمی‌های کاذب در بین مردم ، ایجاد فرهنگ مصرف و تبلیغ کالاهای غربی و دور نگه داشتن مردم از خودکفایی و سست شدن بنیان خانواده را از دیگر عوامل آسیبهای اجتماعی دانست.

این کارشناس با اشاره به نفوذ ماهوارها در بنیان خانواده می افزاید: نفوذ ماهواره ها در میان خانواده باعث پایین آمدن سطح رضایتمندی همسران ، اختلاف بین همسران ، شکسته شدن مرزها و حریم خانواده ها، طلاق و جدایی گشته است.

وی به آسیب‌های فردی ماهواره ها اشاره کرد وافزود : متاسفانه بسیاری از آسیبهای فردی ناشی از تاثیر فیلمهای مبتذل و خشن می باشد که مشکلات روان پریشی ، حسرت و پشیمانی، افسردگی شدید و گاه همراه با خودکشی را به همراه داشته است.

طاهری مهمترین هدف راه اندازی شبکه های ماهواره ای را از بین بردن و سست نمودن پایه های اعتقادی و مذهبی مردم ذکر کرد و افزود : فراموشی معاد ، تزلزل اعتقادی، وارونه سازی و پایمالی فضیلت‌هادر تحت لوای بیان تفسیر یا بیان دستورات الهی، فراموش کردن یاد خداوند، پخش شایعات، تضعیف ایمان‌ها و دعوت به کفر، ایجاد شک و دو دلی و سخنان جذاب و نفاق انگیز در لوای دین را ازجمله اهداف سست نمودن پایه های دین دانست.

به گفته وی، آنها چنان ارزش‌ها و فضیلت‌های دینی را وارونه جلوه می‌دهند که هر بیننده‌ای فکر می‌کند فقط آنها هستندکه راست می‌گوید.

وی در پایان افزود: هر چند ماهواره به عنوان یک شبکه علمی فوایدی نیز دارد اما نباید غافل بود که اکثر شبکه های ماهواره ای اهدافی جز تسخیر و تخریب و تباهی انسان‌ها و به انحطاط و انحراف کشاندن آن‌ها و فرهنگها و آداب و رسوم‌ها و تبدیل به دهکده جهانی عاری از معنویت ندارد.

گزارش : مژگان حسین پور

