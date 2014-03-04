حسین عاشوری در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه در سال آینده بودجه مناسبی برای رفع گلوگاه ها و دوخطه کردن خطوط به راه آهن اختصاص یافته است، گفت: برنامه ما در سال 93 این است که بوسیله بودجه اختصاص یافته، دوخطه کردن مسیر میبد - یزد و تراک بندی و افتتاح ایستگاه‌ها را انجام دهیم.

وی با بیان اینکه افزایش بهره‌وری و استفاده از خطوط موجود در دستور کار شرکت راه آهن قرار دارد، بیان کرد: البته ساخت خطوط جدید هم در دستور کار ما قرار دارد که ساخت راه آهن قزوین - رشت جزو اولویت دارترین پروژه های دولت است و منابع مالی آن بطور کامل تخصیص داده شده است.

معاون شرکت راه آهن جمهوری اسلامی با اشاره به مسیر خواف - هرات، گفت: این مسیر هم جزو پروژه‌هایی است که در سال آینده مورد توجه قرار می‌گیرد و ساخت آن در دستور کار است.

وی با اشاره به برگزاری جلسات با کشورهای عضو اکو برای تکمیل کریدورهای ترانزیتی و قطارهای برنامه‌ای، اظهار داشت: ما علاوه بر قطارهای موضوع تکمیل حلقه‌ای مفقوده مسیرهای ترانزیتی را در برنامه داریم.

عاشوری با بیان اینکه تکمیل مسیر اینچه برون - اترک هم از برنامه‌های کشورهای عضو اکو، بیان کرد: با تکمیل این مسیر، بارها از قزاقستان به ترکمنستان و ایران حمل می‌شود.