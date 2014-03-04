26 سارق در لرستان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قدرت الله دالوند ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی 24 ساعت گذشته 26 سارق در استان لرستان دستگیر شده است.

وی بیان داشت: به دنبال وقوع چندین فقره انواع سرقت در مرکز استان و سایر شهرستانهای لرستان ماموران انتظامی استان تحقیقات خود را به صورت ویژه برای شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار قرار دادند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی لرستان ادامه داد: پس از چندین روز کار اطلاعاتی ماموران انتظامی یگانهای تابعه استان با استفاده از شگردهای خاص پلیسی سرنخهایی از سارقان حرفه ای در این پرونده ها به دست آورند.

سرهنگ دالوند با بیان اینکه با پیگیریهای مداوم ماموران مخفیگاه سارقان شناسایی و تحت کنترل ویژه پلیس قرار گرفت بیان داشت: با شناسایی این متهمان دستگیری آنها در دستور کار ماموارن قرار گرفت که طی عملیاتهای منسجم و جداگانه 26 سارق را در مخفیگاهایشان دستگیر کردند.

وی با بیان اینکه مالباختگان نیز شناسایی شده اند گفت: سارقان در بازجویی اولیه تا کنون به 27 فقره انواع سرقت اعتراف کرده اند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی لرستان گفت: سارقان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

