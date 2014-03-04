به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا پاک فطرت در دیدار با اعضای شورای عالی پارک علم و فناوری استان، نفس افراد مؤمن و متعهدی که به دنبال کسب علم بوده و برای نسلهای آینده فکر کرده و کار می کنند را عبادت دانست و افزود: پارک علم و فناوری می تواند بهترین مکان برای سرمایه گذاری و نوآوری در تعریف پروژه ها و طرح های سرمایه گذاری باشد.

وی اظهار داشت: پارک های علم و فناوری می توانند اقتصاد مقاومتی و حماسه اقتصادی مورد تأکید مقام معظم رهبری را به طور کامل محقق کنند.

شهردار شیراز از عدم توسعه متوازن شهر شیراز سخن گفت و اظهار داشت: در بحث سرعت بخشی به روند اجرای پروژه ها، ساخت نمادها، پل های عابر پیاده، سرپوشیده کردن جویهای آب، توسعه سرانه فضای سبز و ... در دو سال به اندازه 10سال کار شده است.

پاک فطرت با اشاره به لزوم عارضه یابی طرح ها، گفت: شهرداری شیراز آماده عقد قرارداد با شرکتهای دانش بنیان پارک علم و فناوری در راستای این همکاری است.

وی ادامه داد: از نخبگان برای ورود به پروژه های مختلف استقبال می کنیم.

پاک فطرت با تأکید بر اینکه مساحت پارک علم و فناوری کلانشهر شیراز باید حداقل به 10 برابر شرایط موجود افزایش یابد، خاطرنشان کرد: تحول در مدیریت شهری در اولویت برنامه ریزی ها قرار دارد و اعتقاد داریم به هر مدیری که برداشته می شود باید به دید یک سرمایه نگاه کرد و فرصتهای مطالعاتی را فراروی او قرار داد و برای پذیرش مسئولیت های بعدی آماده کرد.

شهردار شیراز با بیان اینکه فرصت استفاده از نخبگان را نباید از دست داد، گفت: در نقش و عملکرد نخبگان و اعضای پارک های علم و فناوری در رشد صنعت و زیرساخت های عمرانی و افزایش درآمدهای کشور نباید شک کرد.

پاک فطرت خواستار حمایت دانشجویان و نخبگان برای تجاری سازی ایده ها شد و گفت: پارک علم و فناوری فارس می تواند به شهر علم و فناوری در چشم انداز پس کرانه خلیج فارس با توجه به طرح ساختاری-راهبردی شیراز و موتور محرکه شهرکهای صنعتی تبدیل شود.

شهردار شیراز با اشاره به سابقه ذهنی بدِ شکل گرفته پیرامون مباحث سرمایه گذاری در شهر شیراز، گفت: این تابو را شکسته و از بین خواهیم برد.

شیراز، میزبان هجدهمین کنفرانس بین المللی پارک های علمی آسیا (ASPA 2014)

رئیس پارک علم و فناوری استان با اشاره به مساحت 25هکتاری این پارک، بر گسترش فعالیت پارک های علم و فناوری و تبدیل به شهرهای علم و فناوری تأکید کرد.

دکتر فاضل زاده افزود: پارک یک زیرساخت دولتی برای توسعه بخش خصوصی است و تجمع و تراکم نیروهای متخصص در این مجموعه، سرعت پیشرفت و کاهش هزینه برای شهر و استان را به همراه دارد و تقویت بنیه این مراکز نه تنها به بهبود بازار کار بلکه به توسعه فرهنگ عمومی و همچنین در جهت کاهش نرخ بیکاری کمک می کند.

وی در ادامه گفت: در مهر ماه سال آینده، پارک علم و فناوری فارس میزبان هجدهمین کنفرانس بین المللی پارک های علمی آسیا (ASPA 2014) است که در حقیقت استان و مسئولین شهر شیراز میزبان اصلی این کنفرانس هستند.