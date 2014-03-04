به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام امنیتی اسرائیلی که طی سالهای اخیر بارها به آمریکا سفر داشته به روزنامه معاریو گفت: سال گذشته روادید ورود برای سفر من به آمریکا صادر نشد و در نهایت مجبور به لغو این سفر کاری به واشنگتن شدم.

وی همچنین اعلام کرد: مقامات آمریکایی برای 25 افسر بلندپایه دیگر در ارتش و برخی عوامل و جاسوسان موساد و شاباک نیز حتی روادید ورورد به آمریکا صادر نکرده اند.

این مقام امنیتی افزود: افسران اسرائیلی که در آمریکا خدمت می کنند فقط روادید یک ساله دریافت می کنند و این روادیدها بر خلاف گذشته به طور خودکار تمدید نمی شود. در برخی موارد افسران اسرائیلی مجبور شده اند تا زمان تمدید روادید خود چندین ماه را در کانادا بگذرانند.

بنابراین گزارش، عدم صدور روادید به آمریکا برای برخی مقامات وابسته به صنایع نظامی اسرائیل حتی باعث لغو یک قرارداد مهم نظامی میان واشنگتن و تل آویو شده است.