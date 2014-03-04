به گزارش خبرنگار مهر، آرش سیاری ظهر سه شنبه در نخستین همایش بین المللی عمران شهری که در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار شد، گفت: به دبیرخانه چهارمین همایش ملی عمران شهری 960 مقاله ارسال شد که در 600 مقاله به صورت چکیده پذیرفته شد و در نهایت 476 مقاله به صورت کامل به دبیرخانه همایش رسید.

وی با بیان اینکه مقالات ارسال شده توسط دو داور مورد ارزیابی قرار گرفت، عنوان کرد: در این همایش 145 مقاله به صورت سخنرانی و در سه روز ارائه می شود.

وی از برگزاری 24 پانل تخصصی در این همایش خبر داد، افزود: 238 مقاله پذیرفته شده نیز در قالب پوستر در این همایش ارائه می شود

دبیر کمیته علمی نخستین همایش بین المللی عمران شهری گفت: در واقع هدف اصلی مباحث مربوط به بحران شهری ایجاد تعادل بین توسعه شهرها و نیازهایی که در آینده ایجاد می شود، بوده و تلاش می شود که از مباحث مطذح شده در این همایش نیز برای بهبود وضعیت مدیریت شهری در کردستان استفاده شود.

سیاری اظهار داشت: بحث اشتغال در مناطق شهری، برقراری عدالت شهری، بحث ساخت و سازها و فراهم کردن امکانات رفاهی از مباحثی و موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی هدف برنامه ریزی شهری را ایجاد عدالت برای بهبود زندگی مردم خواند و عنوان کرد: باید مدیریت در زمینه های مختلف از جمله آب های سطحی ، فاضلاب ها و تاسیسات شهری صورت گیرد.

وی افزود: همایش های ملی عمران شهری از سال 86 در سنندج اغاز شده وامروز شاهد برگزاری چهارمین همایش ملی و نخستین همایش بین المللی هستیم.

دبیر کمیته علمی نخستین همایش بین المللی عمران شهری عنوان کرد: این همایش ها بین المللی با هدف ایجاد ارتباط منطقی بین محیط دانشگاهی و یافته های داخل و خارج از کشور برگزار شده است.

نخستین همایش بین المللی عمران شهری با نگرش فناوری های نوین از امروز آغاز شد و به مدت سه روز در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار می شود.