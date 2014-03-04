دستفروشان کوهدشتی ساماندهی می شوند

مراد کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که دستفروشان سطح شهر برای عبور مردم مشکل آفرین شده و سیمای شهر را مخدوش کرده اند، گفت: برای ساماندهی دستفروشان شش خیابان در نظرگرفته شده که به صورت هفته بازار محل کاسبی آن ها برقرار شود.

شهردار کوهدشت افزود: با نصب تابلو، خیابان مربوط به هر روز هفته برای بساط کردن دستفروشان را مشخص می کنیم.

کرمی عنوان کرد: ایجاد هفته بازار در روزهای آغازین سال 93 اجرایی می شود اما به خاطر این که دست فروشان در روزهای نزدیک به عید نوروز متضرر نشوند، فعلا کنار سد ساحلی پایین تراز خیابان زینب برای تمرکز آنها در نظرگرفته شده است.

کرمی تصریح کرد: درروزهای آغازین سال 93 تمام دست فروشان سطح کوهدشت به هفته بازار منتقل شده و با دست فروشانی که جز در مکان های مشخص شده فعالیت کنند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.