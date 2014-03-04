ایران در عتبات عالیات و مدینه منوره هتل احداث می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید اوحدی ظهر سه شنبه در سفر به قزوین با مدیران شرکت های زیارتی و مدیران کاروانهای حج و زیارت استان دیدار و گفتگو کرد.



اوحدی در حاشیه این نشست در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: با تاسیس شرکت توسعه و عمران امید زائران و همکاری بانک های بزرگ کشور و سرمایه گذاران خارجی برای ساخت هتل در شهرهای مکه، مدینه، نجف، کربلا و کاظمین به توافق رسیده ایم که در نشستی با مسئولان این کشورها بزودی تفاهم نامه ای امضاء خواهد شد.

اوحدی بیان کرد: در این کار اقتصادی مردم هم می توانند سهیم شوند که بانک های گردشگری، ملت و ملی برای سرمایه گذاری اعلام آمادگی کرده اند که در روزهای آینده مفاد آن نهایی خواهد شد.

رئیس سازمان حج و زیارت کشور بیان کرد: با اختصاص یک قطعه زمین بزرگ در شهر مدینه درصددیم هتلی مدرن با هفت هزار اتاق را احداث کنیم که یک میلیارد دلار سرمایه آن توسط بخش خصوصی عربستان تامین خواهد شد.

اوحدی یادآور شد: هتل پیش بینی شده در کربلا با 150 میلیون دلار و هرکدام 700 اتاق، یک هتل در نجف با 300 اتاق و 70 میلیون دلار سرمایه گذاری و یک هتل در کاظمین با ظرفیت 700 اتاق و 150 میلیون دلار سرمایه گذاری توسط مشارکت کنندگان با همکاری سازمان حج و زیارت در مدت سه سال آینده احداث خواهد شد که زمین آنها مشخص شده است.

وی گفت: با این کار هم مدیریت اسکان را بخوبی انجام می دهیم و هم کنترل قیمت از سوی ایران صورت می گیرد که در کاهش هزینه ها و ارائه خدمات رفاهی شایسته شان ایرانیها هم نقش مهمی خواهد داشت.

اوحدی اظهارداشت: هتلهای پیش بینی شده در عراق با اختصاص 49 درصد سهام به طرف ایرانی و 51 درصد عراقی احداث می شود.

اعزام 800 هزار نفر به حج عمره



این مسئول تصریح کرد: امسال پیش بینی می شود بیش از 800 هزار نفر از زائران به حج عمره مشرف شوند و پروازهایی که لغو شده را با پروازهای جایگزین جبران می کنیم.

وی در خصوص کاهش نیافتن هزینه اعزام زائران به عتبات عالیات هم گفت: پیش بینی کرده بودیم در صورت توافق کشور عراق تا 10 درصد هزینه ها کاهش یابد اما حدود 30 دلار برای صدور ویزا و عوارض دیگر از سوی کشور عراق دریافت می شود که ما در ایران این عوارض را از زائران عراقی دریافت نمی کنیم و این تعادل باید دو طرفه باشد که محقق نشده است.



رئیس سازمان حج و زیارت یادآورشد: قرار شده این موضوع در هیئت دولت عراق مطرح شود که در صورت تصویب بخشی از هزینه ها کاهش خواهد یافت.



معاون وزیر بیان کرد: عدم اختصاص ارز مبادله ای به زائران عتبات عالیات هم موجب افزایش 12 درصدی هزینه ها شد که امیدواریم بانک مرکزی در این زمینه همکاری کند.



وی افزود: پرداخت ارز مبادله ای برای حج عمره همچنان ادامه خواهد یافت و زائران از این بابت نگرانی نداشته باشند.

یک میلیون و 400 هزار نفر در صف حج تمتع/ 18 سال انتظار



اوحدی در خصوص وضعیت اعزام زائران به حج تمتع بیان کرد: در حال حاضر یک میلیون و 400 هزار نفر در صف اعزام به حج تمتع و شش میلیون و 500 هزار نفر در صف تشرف به حج عمره هستند که حج واجب بین 12 تا 18 سال طول می کشد.

رئیس سازمان حج و زیارت کشور تصریح کرد: اعزام 63 هزار زائر حج تمتع با 455 کاروان که 50 کاروان مدینه قبل و 50 کاروان مدینه بعد هستند صورت می گیرد.

اوحدی گفت: 830 هزار نفر هم با هفت هزار کاروان به حج عمره اعزام خواهند شد که 100 درصد کاروانها تکمیل شده و امسال سه ماه زودتر ثبت نامها به پایان رسیده است.



این مسئول در خصوص هزینه اعزام های زیارتی گفت: دریافت اقساطی هزینه حج تمتع گامی در کاهش دغدغه مردم است که قسط اول قبل از عید به مبلغ 25 میلیون ریال و قسط دوم هم به همین میزان در هفته اول اردیبهشت دریافت خواهد شد که این کار رضایت زائران را به همراه داشته است.



اوحدی گفت: هزینه اعزام به عتبات به صورت زمینی را 840 هزار تومان و هوایی را یک میلیون و 800 هزار تومان، حج عمره از یک میلیون و 700 هزار تومان تا دو میلیون و 400 هزار تومان و حج تمتع از هفت میلیون و 700 هزار تا 10 میلیون و 600 هزار تومان است.