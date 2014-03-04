افزایش 50 درصدی مواد سرطانزا در بنزین تولید داخل

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر اسماعیل کهرم در حاشیه نشست خبری که ظهر سه‌شنبه در سازمان محیط زیست در خصوص تشریح پاسخ دبیرکل سازمان ملل متحد به درخواست سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی مبنی به رفع تحریمها در کشور برگزار شد، گفت: اگرچه برخی از مسئولین در دوره قبل تحریمها را همچون نسیمی بر کوه دماوند عنوان می کردند، اما آنچه که واقعیت دارد این است که همین نسیم هم موجب فرسایش کوه دماوند می شود.

به گفته وی، با وجود اینکه قبلا اعلام شده بود که تحریمها بر زندگی مردم نقشی نخواهد داشت و فقط دولتها را درگیر خواهد کرد، اما آنچه که مسلم است این تحریمهای ظالمانه بر تمام عرصه های زندگی مردم اثر گذاشته و آنان را در تنگنا قرار داده است.

مشاور رئیس سازمان محیط زیست با اشاره به تنها یکی از اثرات زیست محیطی ناشی از تحریمها تصریح کرد: تحریمها موجب شد که در بنزین که در داخل با عنوان سوخت خودکفا تولید شد، میزان بنزن که یک ماده سرطان‌زا است و برای افزایش احتراق بنزین به آن اضافه می شود و حد مجاز در اتحادیه اروپا تا پنج درصد بنزین است در بنزین خودکفای داخلی به 50 درصد برسد و شاهد عوامل سوء آن بر مردم و افزایش بیماری های لاعلاج مانند سرطانها در کشور باشیم.

کهرم اظهار داشت: همچنین تورم شدید کالاها، افزایش قیمت انرژی، تخریب منابع طبیعی از دیگر اثراتی است که تحریم ها بر محیط زیست و زندگی مردم گذاشته است.

وی با اشاره به رویکرد دولت قبلی نسبت به سازمان مردم نهاد که برای فعالیت این سازمان ها بسیار محدود شده بود، تصریح کرد: در حال حاضر با توجه به رویکرد رئیس جمهور به سازمان های مردم نهاد در کل کشور و همچنین رویکرد رئیس سازمان محیط زیست نسبت به NGO های زیست محیطی بستر بسیار خوبی فراهم شده است تا NGOها بتوانند مطالبات زیست محیطی خود را به صورت گسترده مطرح کنند.

مشاور رئیس سازمان محیط زیست افزود: انتظار می رود NGOها از این فرصت نهایت استفاده را داشته باشند و بیش از پیش به فعالیت به ویژه در عرصه های زیست محیطی بپردازند.

علی‌اشرف شبستری یکی دیگر از مشاوران رئیس سازمان محیط زیست نیز در این مراسم با اشاره به اینکه هیچ دستور جلسه ای در سازمان محلل متحد تصویب نمی شود، اظهار داشت: مگر آنکه پیش از آن NGOها بحث و تبادل نظر کرده و آنقدر طرحی را مورد نقد و بررسی قرار دهند تا دولت ها را تحت تاثیر قرار دهند.

وی با بیان مثالی در این خصوص بیان کرد: در کشور ژاپن، دولت ژاپن خیلی علاقه‌مند بود که به کشتار نهنگها ادامه دهد، اما NGOها آنقدر روی این موضوع کار کردند تا دولت را با وجود پشتیبانی دیگر کشورها مجبور به عقب نشینی در کشتار نهنگ ها کردند.

شبستری با اشاره به اینکه کمتر پیش می آید که دبیرکل سازمان ملل متحد شخصا پاسخ نامه ای را دهد و معمولا مکاتبات توسط بخشهای مختلف پاسخ داده می شوند، افزود: در حال حاضر که درخواست زیست محیطی NGOهای زیست محیطی ایران توسط بان کی‌مون پاسخ داده شده است فرصت مغتنمی است که سازمانهای مردم نهاد باید از آن استفاده کنند و پیگیر خواسته هایشان باشند.

مشاور رئیس سازمان محیط زیست با بیان اینکه در ایران NGO زیست محیطی که دارای مقام مشورتی در سازمان ملل متحد باشد، نداریم و تنها در حوزه بهداشت برخی NGOها نظیر موسسه محک دارای این مقام هستند، تصریح کرد: داشتن مقام مشورتی در سازمان ملل برای NGOها امتیاز بسیار خوبی است که اگر 10 تا از NGOهای زیست محیطی کشور بتوانند این مقام را در سازمان ملل کسب کنند، صدایشان بسیار رساتر به گوش جهانیان خواهد رسید.

وی افزود: همچنین NGOهایی که دارای مقام مشورتی هستند با سازمانهای مردم نهاد خارج از کشور نیز راحت‌تر می توانند همکاری کنند.

شبستری با بیان اینکه البته کسب این مقام در سازمان ملل به سادگی امکان پذیر نیست، یادآور شد: بخشی در UN وجود دارد که پس از ارسال درخواست نامه یک سازمان مردم نهاد برای کسب مقام مشورتی، میزان فعالیت و مدت ثبت NGO را بررسی کرده و اگر شرایط لازم را داشته باشد، NGO را به این مقام می رساند.

مشاور رئیس سازمان محیط زیست در پایان از سازمانهای مردم نهاد درخواست کرد که با افزایش فعالیتها و کار هماهنگ پیگیر مطالبات زیست محیطی خود و به ویژه رفع تحریمها از سازمان ملل متحد باشند؛ چراکه همیشه در جهان درخواستهای مردمی بهتر از درخواستهای دولتی پاسخ داده می شود.