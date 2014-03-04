عباسعلي فاطمي در حاشیه برگزاری این همایش در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اينكه در اين همايش60 نفر از فعالان فضاي مجازي استان شركت داشتند افزود:‌ اين همايش اولين همايش تخصصي افسران فضاي مجازي و رسانه بود.

حجت الاسلام فاطمي با اشاره به اينكه ايجاد شبكه بين فعالان فضاي مجازي از موارد مهم مورد بحث در اين همايش بود گفت: همگرايي و تعامل بيشتر در بين فعالان فضاي مجازي از ديگر اهداف اين هم انديشي بود.

وي با بيان اينكه استان خراسان رضوي داراي ظرفيت هاي زيادي در زمينه استفاده از فضاهاي مجازي است ادامه داد: شناخت ظرفيتهاي موجود و برنامه ريزي در جهت بهره برداري بهينه از آن ها از ديگر محورهاي اين نشست بود.

مسئول امور فرهنگي تبليغات اسلامي خراسان رضوي با اعلام اينكه در ادامه اين نشست گروه هاي توليد محتوا و فني در اين زمينه تشكيل خواهند شد افزود:‌ اين گروه ها نسبت به ساختار فعاليت و اهداف آن به هم انديشي خواهند پرداخت.

وي با بيان اهميت تشكيل اين گروه ها گفت:‌ رصد و حمايت از جشنواره هاي فعالان مجازي در بين روحانيون، مدارس تيزهوشان و هيئات مذهبي در اولويت كاري اين كارگروها خواهد بود.