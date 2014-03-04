ناصر نوروزی سه شنبه با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سالجاری یک میلیون تن از تولیدات و کالاهای آذربایجان شرقی به ارزش 908 میلیون دلار از گمرکات این استان صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه افزایش میزان صادرات از گمرکات استان افزود: این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایش 43 درصدی از لحاظ حجم وزنی را نشان می دهد.

نوروزی در خصوص مقصد کالاهای صادرتی نیز تصریح کرد: کالاهای خارج شده از گمرکات آذربایجان شرقی عموماً به مقصد کشورهای آسیایی، اروپایی و آفریقایی صادر شده اند.

ناظر گمرکات آذربایجان شرقی در پایان اظهار داشت: اقلام و کالاهایی چون خشکبار، خرما، انواع میوه های تازه، مواد غذایی و برخی کالاهای صنعتی عمده صادرات صورت گرفته از گمرکات استان را تشکیل می دهند