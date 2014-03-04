به گزارش خبرگزاری مهر، طی یک عملیات پیچیده اطلاعاتی توسط سربازان گمنام امام زمان( عج) شرور فراری که عامل شهادت شهید والامقام علیمراد صادقی به هلاکت رسید.

شرور معدوم با راه‌اندازی باند مسلحانه اقدامات ضدامنیتی در حوزه شهرستان سیرجان انجام می‌داده که در آخرین اقدام عامل راهبندان و سرقت مسلحانه محموله پول متعلق به بانک سپه و شرکت سنگ‌آهن گل‌گهر بوده است.

اعضای باند وی توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) شناسایی و دستگیر می‌شوند، اما نامبرده با به شهادت رساندن شهید صادقی موفق به فرار می‌شود و تا زمان هلاکت با هویت جعلی به صورت مخفیانه فعالیت می‌کرد.