به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله معتمدی پیش از ظهر امروز در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان چادگان اظهار داشت: تمهیدات لازم و برنامه ریزی جامع برای شب چهارشنبه آخر سال و تعطیلات نوروز اندیشیده شده است.

فرماندار چادگان افزود: تمام اصناف نیز تمهیدات لازم را برای کنترل بازار شب عید ، اعم از تهیه میوه و نیازهای اساسی مردم اندیشیده اند تا خانواده ای در ایام نوروز با مشکل مواجه نشود.

وی به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها نیز اشاره کرد و افزود: کسانی که نیازمند دریافت یارانه هستند هیچگونه تردیدی از لحاظ عدم دریافت یارانه به خود راه ندهند.

معتمدی تصریح کرد: قشر آسیب پذیر جامعه صددرصد یارانه دریافت خواهند کرد.

وی در ادامه افزود: در آستانه نوروز و با نزدیک شدن چهارشنبه آخر سال با اقدامات پیشگیرانه نیروی انتظامی و آگاه ساختن جوانان در خصوص تبعات ناشی از مواد محترقه ای که بعضا دست ساز نیز هست امیدواریم امسال هم طبق سال های گذشته چهارشنبه آخر سال خوب و با نشاطی داشته باشیم.

