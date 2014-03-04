به گزارش خبرنگار مهر، مهدي خجسته ظهر سه‌شنبه در نشست خبري سازمان اتوبوسراني مشهد در پاسخ به مهر اظهار كرد: اين عادلانه است كه يارانه حمل و نقل عمومي همانند يارانه نان به مردم تعلق بگيرد تا هركس نسبت به سهم حقيقي اش از حمل و نقل عمومي بهاي آن را بپردازد.

وي گفت: در اين زمينه هنوز از كشور پاكستان هم عقب‌تر هستيم.

خجسته به عدم پرداخت هزينه سفرهای درون شهري از طرف 20 درصد از شهروندان است، كفت: اين حق بيت المال است و بايد ريشه يابي شود كه چرا برخي از شهروندان ان را نمي‌پردازند.

وي از رسانه ها خواست تا دراين زمينه اطلاع رساني كنند و گفت: مراجع تقليد در اين خصوص فتوا دهند.

مديرعامل سازمان اتوبوسراني شهرداري مشهد بيان كرد: سالانه 27 ميليارد تومان عدم پرداخت بهاي خدمات اتوبوسراني داريم.

خجسته عنوان كرد:400 ميليون سفر در سال توسط ناوگان اتوبوسراني سرويس‌دهي مي‌شود كه 80 ميليون سفر آن بهايش پرداخت نمي شود.

وي توضيح داد: اگر شخصي بهاي اتوبوس را نپردازد حقوق شهروندان ديگر و سرمايه گذاران بخش خصوصي را ضايع كرده است.

ناگزير از افزايش بهاي خدمات اتوبوسراني هستيم

مديرعامل سازمان اتوبوسراني شهرداري مشهد با اشاره به افزايش نرخ تورم وافزايش قيمت حامل هاي انرژي در سال آينده گفت: ناگزير از افزايش بهاي خدمات اتوبوسراني هستيم.

وي با برآورد افزايش قيمت هاي گاز، برق و بنزين و افزايش حقوق كارگران بر اساس قانون كار افزايش قيمت بهاي اتوبوس را واقعي دانست.

مديرعامل سازمان اتوبوسراني شهرداري مشهد به كمبود بودجه و هزينه هاي ضروري اين سازمان در نگهداري و نوسازي ناوگان عمومي گفت: ناچار از افزايش قيمت هستيم كه 15 درصد ناشي از هدفمندي و 17 درصد ناشي از تورم است.

خجسته با بيان اينكه در سال‌هاي گذشته با برون سپاري و تعديل نيرو هزينه هاي اين سازمان را كاهش داشته افزود: اين امكان وجود ندارد كه همه ظرفيت اتوبوسراني خصوصي شود.

عدم توجه به حمل و نقل عمومي مي‌تواند تبديل به معضل سياسي شود

خجسته در ادامه توضيح داد: عدم سرويس دهي مناسب و هميشگي در شرايط خاص و حساس كه بخش خصوصي پوشش ندارد مي تواند حتي يك معضل سياسي شود.

مديرعامل سازمان اتوبوسراني شهرداري مشهد گفت: سازمان اتوبوسراني سالانه براساس اصول بايد 10 درصد توسعه و 10 درصد نوسازي داشته باشد كه از اين استاندارد فاصله زيادي داريم.

وي گفت: نصب سيستم اعلام گوياي اتوبوس ها در كشور بي نظير است و گيت پرداخت بهاي خدمات اتوبوس در ايستگاه هاي بي آرتي نصب مي شود.

خجسته همچنين از راه اندازي خطوط وي‍‍ژه بهشت رضا در پايانه فردوسي خبر داد و گفت: به صورت وي‍ژه در 4 روز اول سال 93 سرويس دهي به بهشت رضا از پايانه هاي اتوبوسراني انجام خواهد شد.

به گفته خجسته درصورتي مي توانيم به سرويس دهي چابك، ايمن و پويا دست يابيم كه سهم سازمان انوبوسراني را از معابر شهري بدهيم .

وي گفت: به‌عنوان مثال از ابوطالب تا ميدان شهدا نقاط بحراني و گره ترافيك داريم و اتوبوسراني در اين زمينه سهم خواهي مي كند.

خجسته عنوان كرد: سهم اتوبوسراني در حمل و نقل عمومي 40 درصد است كه بيشتر از سرويس دهي ريلي و تاكسيراني است.

مديرعامل سازمان اتوبوسراني شهرداري مشهد به ارائه آموزش به كاركنان اتوبوسراني و رانندگان ميني بوس اشاره و بيان كرد: غربالگري بيماري ها و آموزش مسائل روانشناسي از جمله فعاليت هاي آموزشي اين سازمان بود.