کسب رتبه دوم کشوری در جشنواره جوان خوارزمی توسط دانش آموز قمی

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حیدری قبل از ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از برگزیدگان جشنواره جوان خوارزمی که در مرکز علوم و فنون قم برگزار شد بیان کرد: اداره کل آموزش و پرورش استان قم در تلاش است تا در راستای حمایت و هدایت از دانش آموزان نخبه گام بردارد.

وی گفت: شناسایی و رشد استعدادهای دانش آموزان یکی از اهداف جشنواره جوان خوارزمی است.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان قم ادامه داد: همه ساله از آذرماه طرح ها مورد بررسی قرار می گیرد و آبان ماه نتایج نهایی در سطح کشور و سپس در استان ها اعلام می شود.

وی بیان کرد: اگرچه این مراسم برای تجلیل از برگزیدگان استانی همه ساله برگزار می شود و هدایای این مجموعه قابل مقایسه با فعالیت های ارزشمند دانش آموزان نیست اما سعی بر این است که دانش آموزان برای ادامه این روند تشویق شوند.

حیدری گفت: سال گذشته هزار و 50 اثر از استان قم دریافت شده است که 12 طرح به مرحله کشوری راه یافتند و قم نیز به عنوان استان موفق محسوب شد و یک اثر نیز رتبه دوم کشوری را کسب کرد.