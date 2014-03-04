به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی طالبی در دیدار با اعضای دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان اظهار داشت: مساجد از دیرباز یکی از مراکز تجمع مسلمان و اتخاذ تصمیمات مهم بوده است.



وی با اشاره به اینکه ساخت مسجد قبا یکی از اولین اقدامات پیامبر گرامی اسلام در سفر به مدینه بود، یادآور شد: مساجد علاوه بر جایگاه عبادی، پایگاه هایی برای مشاوره های نظامی و تصمیمات سیاسی و اجتماعی دوران پیامبر گرامی اسلام بود.



حجت الاسام طالبی به نقش ائمه جمعه و هیئت امنا در ارتباط با جوانان و جذب آنان به مساجد اشاره کرد و یادآور شد: برای اینکه تنها شاهد حضور کهنسالان برای فریضه نماز در مساجد نباشیم باید نحوه ارتباط با جوانان و جذب آنان به مساجد را بیاموزیم.



امام جمعه شهرستان خدابنده به ارتباط اعضای کانون های مساجد با پایگاه های بسیج در مساجد نیز تاکید کرد و یادآور شد: برای اینکه برنامه ها از اثرگذاری و کیفیت بالایی برخوردار باشد باید از امکانات یکدیگر استفاده کنند.



۲۳۷ باب کانون فرهنگی و هنری مساجد در استان زنجان فعال است

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان از فعالیت ۲۳۷ باب کانون فرهنگی و هنری مساجد و ۱۸ باب کانون تخصصی در استان زنجان خبر داد.

مرتضی مقدمی با اشاره به اینکه 18 اسفند سالروز تاسیس کانون های فرهنگی و هنری مساجد در کشور است افزود: در استان زنجان 237 باب کانون فرهنگ و هنری فعالیت می کند.

این مقام مسئول در ادامه به ارائه عملکرد دبیرخانه کانون های مساجد استان زنجان پرداخت و یادآور شد: در همین راستا طبق برنامه پنجم توسعه باید تعداد کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان به 350 باب کانون برسد.

به گفته مقدمی، در حال حاضر 18 درصد مساجد استان زنجان دارای کانون های فرهنگی و هنری مساجد هستند و تا پایان برنامه پنجم توسعه باید به 25 درصد برسد.

وی همچنین تعداد کانون های تخصصی استان زنجان را 18 باب عنوان کرد و افزود: 40 باب کتابخانه مخزن دار نیز در کانون های مساجد استان زنجان دایر هستند.

مسئول دبیرخانه مساجد استان زنجان از افتتاح یک باب کانون در روستای حصار در آینده ای نزدیک خبر داد و اظهار داشت: کانون های مساجد استان زنجان به تمامی امکانات مورد نیاز مجهز هستند.

۶۳ کانون فرهنگی و هنری مساجد در شهرستان خدابنده فعال است

مدیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خدابنده گفت: در حال حاضر ۶۳ کانون فرهنگی و هنری مساجد در شهرستان خدابنده فعال است که هشت کانون در شهر قیدار و مابقی در روستاها فعالیت می کنند.

محمد برجی، به فعالیت های جوانان در کانون های فرهنگی و هنری و اجرای برنامه های فرهنگی و هنری اشاره کرد و اظهار داشت: کانون های فرهنگی و هنری مساجد این شهرستان به جهت امکانات به روز، مورد استقبال جوانان این شهرستان قرار می گیرد.



وی با اشاره به وجود کانون تخصصی کتابخانه در کانون فرهنگی و هنری کرامت شهرستان خدابنده، وجود این کانون ها را فرصت مناسبی برای جذب جوانان به مساجد عنوان کرد.



برجی در ادامه به تهیه اطلس فرهنگی در شهرستان خدابنده اشاره کرد و گفت: در این طرح مشخصات هنرمندان در تمام رشته ها با استفاده از عکس هنرمند و یک اثر هنری درج خواهد شد.



مدیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خدابنده از ثبت مجوز فعالیت سه انجمن هنری خبر داد و خاطرنشان ساخت: ثبت مجوز هشت انجمن هنری دیگر نیز در دستور کار قرار دارد.

